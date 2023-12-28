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Haberler Galeri Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…
Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 09:43

Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

Susamdan elde edilen bu harika besin, uygun miktarda ve düzenli tüketildiğinde vücut için birçok hastalığa karşı etkili bir kalkandır. Hem tatlılarda hem de pekmezin yanında kahvaltılarda tercih edilen tahin, sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı ve besleyici bir seçenektir. İşte tahin ile ilgili bilmeniz gereken her şey ve sunduğu tüm faydalar…

Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

Büyük bir antioksidan kaynağı olan tahin, tüm vücuttaki toksinlerden kurtulmanın da temel anahtarı olabilir.

Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

Uzmanlar tarafından her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilen bu besinin diğer yararları ise şöyle…

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Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

TAHİN NEDİR?

Susamların tohumlarının toplanıp elenmesiyle başlayan tahin yapımına kabuklarının soyulma işlemiyle devam edilir.

Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

Ardından yıkanan susamlar 200 dereceye kadar çıkan ısıda kavrularak 3 saat boyunca ocakta kalmaya devam eder.

Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…

Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır ve ardından ezilerek tahin elde edilir.

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