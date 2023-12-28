Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
09:43
Vücutta biriken tüm zehri söküp atıyor! Kahvaltıda bir kaşık yemek yetiyor…
Susamdan elde edilen bu harika besin, uygun miktarda ve düzenli tüketildiğinde vücut için birçok hastalığa karşı etkili bir kalkandır. Hem tatlılarda hem de pekmezin yanında kahvaltılarda tercih edilen tahin, sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı ve besleyici bir seçenektir. İşte tahin ile ilgili bilmeniz gereken her şey ve sunduğu tüm faydalar…