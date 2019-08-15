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Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

TÜRK doktorlarının yaptığı araştırma ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü.

ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem'in önderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29'unda D vitaminieksikliği olduğu tesbit edildi.

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 11:25
Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURANLARIN YÜZDE 74'ÜNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

ve rehabilitasyon polikliniğine yaygın ile başvuran hastaların yüzde 74'ünde eksikliğini saptadıklarını belirten Doç. Dr. Çidem, "Bize başvuran 14 bin 925 hastanın 11 bin 29'unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Bu düşüklük, şu anda içinde bulunduğumuz kış aylarında daha fazla olurken yaz aylarında daha az olduğunu tespit ettik. Mart ayında D vitamini en düşük seviyede olurken, kadınlarda da erkeklere göre daha fazla D vitamini eksikliği görüldüğünü ölçümledik" diye konuştu.

Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

SADECE KAS EKLEM AĞRISI DEĞİL BAŞKA HASTALIKLARLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR

eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem, "D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor" dedi.

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Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

MODERN TOPLUMLARDA GÜNEŞ GÖRMÜYORUZ

eksikliğinin artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern yaşam şekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, "Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz" dedi.

Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

YAĞLI BALIK, YUMURTANIN SARISI, DANA KARACİĞERİ VE TEREYAĞ TÜKETİN

sentezi için güneşin şart olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, "Besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz ama yine de D vitamini bakımından zengin olan besinler var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağ gibi besinler de D vitamini bakımından zengin" dedi.

Vücuttaki ağrıların en önemli nedeni bu!

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA

D vitamininin yaşlılarda osteoporoz yani kemik erimesi açısından önemli bir etken olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşayan her bireyin belli bir yaştan sonra D vitamininin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum çünkü düşme riski ile beraber kalça kırığı çok büyük bir sorun. O yüzden yaşlı popülasyonun bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Sabah işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve eksikliği kaçınılmaz oluyor. Kas ve eklem sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de faydaları olduğu bilinen D vitaminin en önemli kaynağı güneş.

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