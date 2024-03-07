Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:44
Vücuttaki tüm iltihabı söküp atıyor! Günde 1 porsiyonu organları gençleştiriyor
Vücutta meydana gelen enflamasyon, çift taraflı bir etkiye sahiptir. Bir yandan, vücudunuzu enfeksiyonlardan ve yaralanmalardan koruyarak sağlığınızı destekler. Ancak diğer yandan, kronik enflamasyon hastalıklara yol açabilir. Stres, fiziksel aktivite eksikliği ve iltihaplanmaya neden olan besinleri tüketme alışkanlıkları bu riski artırabilir. Yine de, yapılan araştırmalar belirli besinlerin kronik enflamasyonu azaltabileceğini göstermektedir.