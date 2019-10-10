Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

günlük yaşantımızda hayat kalitemizi etkileyen bir rahatsızlık. Bel fıtığı, genelde 30- 60 yaş arasındaki erişkin grupta sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. 'de görülme oranı yüksek olan bel fıtığının çözümleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Beyin ve Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel fıtığında akut dönemden sonraki iyileşme sürecinde yapılacak egzersizlerin, istirahatten daha faydalı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını bildirdi. Peki bel fıtığının çözümü nedir? Bel fıtığından kurtulmak mümkün mü? İşte bel fıtığının çözümü...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:13
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

günlük yaşantımızda hayat kalitemizi etkileyen bir rahatsızlık. Bel fıtığı, genelde 30- 60 yaş arasındaki erişkin grupta sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. 'de görülme oranı yüksek olan bel fıtığının çözümleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Beyin ve Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel fıtığında akut dönemden sonraki iyileşme sürecinde yapılacak egzersizlerin, istirahatten daha faydalı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını bildirdi. Peki bel fıtığının çözümü nedir? Bel fıtığından kurtulmak mümkün mü? İşte bel fıtığının çözümü...

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Beyin ve Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel ağrısı, fıtık ve soğuk algınlığı şikayetlerinin insanların hayat kalitesi ile verimliliğini düşüren sorunların başında geldiğini anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

Bel ağrısı ve fıtığın ciddi bir sağlık sorunu olmasının yanı sıra iş gücü kaybına da yol açtığına dikkati çeken Erdoğan, bu konuda ABD ve İngiltere'de iki ayrı işveren konfederasyonu tarafından araştırma yapıldığını belirtti.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

BEL AĞRISINA İSTİRAHAT DEĞİL, EGZERSİZ İYİ GELİYOR

Erdoğan, şunları kaydetti: "Araştırmada, çalışanların neredeyse yarısının izin alma gerekçesi bel ağrısı ve soğuk algınlığı olarak belirlendi. Bel ağrısı ve fıtık, hastaya çektirdiği ızdırap kadar devlete de mali açıdan büyük yük getiriyor. Son yıllarda AB üyesi ülkeler, için egzersiz önerilmesini tavsiye ediyor. Çünkü, bel ağrısına istirahat değil, egzersiz iyi geliyor. Bu yöntem aynı zamanda bütçeyi de yormuyor."

Bel ağrısı olan hastaların aktif hayata devam etmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade eden Erdoğan, bunu destekleyen çeşitli bilimsel araştırmalar da bulunduğunu söyledi.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

AKUT BEL AĞRISI OLAN..

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bel ağrısı olan hastalar için aktivite ile istirahati karşılaştıran 10 çalışmanın dahil edildiği bir araştırmada, aktif kalanlarda küçük azalmalarının orta düzeyde etkili olduğu ortaya kondu. Akut bel ağrısı olan Japon işçileri içeren bir başka araştırmada, istirahat grubu ile aktif grup karşılaştırıldı. Araştırmada, istirahat grubunda yer alan işçilerde tekrarlayan veya kronik bel ağrısının daha yüksek olduğu tespit edildi."

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

"HER BEL AĞRISI BEL FITIĞI ANLAMI TAŞIMAZ"

Verimliği düşüren bel fıtığına ilişkin bilgi veren Erdoğan, bunun en sık görülen fiziksel hastalıklar içinde yer aldığını söyledi. Erdoğan, yatakta uyurken yapılan ters bir hareketin bile gelişmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

İnsan iskeletinin, omurga ve disklerden oluştuğunu anlatan Erdoğan, omurgaların birleşerek blok halde iskeleti meydana getirirken, disklerin de omurgalar arasındaki yastıklar olduğunu söyledi.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü buymuş

Prof. Dr. Erdoğan, disklerin yaşın ilerlemesine bağlı yıprandığının altını çizerek, "Kapsülde küçük yırtıklar başlar. Yırtık, diskin aşırı yük alması ile oluşabilir. Diskin aşırı yüklenmesi için ağır bir şeyler yapmak şart değildir. Yatakta uyurken dönme hareketi esnasında da olabilir. Bu disk çıkıntısı da sinire basarak bacağa yayılan ağrıya neden olur." diye konuştu.

BİZE ULAŞIN