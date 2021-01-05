Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal gıdalar...

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömöni akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı zatürre (pnömoni) türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Dolayısıyla zatürrenin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken hastalıklara karşı besinlerden faydalanmak büyük önem taşıyor. Vücut direncini artırarak zatürreye karşı savaşmamızı sağlayan besinler nelerdir? İşte zatürre belirtileri ve zatürre hastalığına karşı vücut direncini artıran mucizevi besinler...