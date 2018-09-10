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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...

Sıfır beden mankenken 500 kalorilik bir diyetle beslenen model Liza Golden-Bhojwani, sağlığını kaybetmek üzere olduğunu anlayınca fikrini değiştirdi ve...

Giriş Tarihi: 10.09.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 15:16
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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...
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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

Birçok kadının hayali zayıf, fit ve zarif görünmek... Bunun için oldukça efor harcayan kadınlardan biri de Amerikalı model Liza Golden-Bhojwani.

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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

İngiliz gazetesi Metro'da yer alan habere göre; Liza, Instagram sayfasında dört yıl arayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ancak paylaştığı fotoğraf, görmeye alışkın olduğumuz "öncesi-rası"ya benzemiyordu.

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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

Çünkü Liza, zayıflığını koruyabilmek için 500 kalorilik diyetler yapan ve neredeyse sağlığını kaybetmek üzere olan bir mankendi, fikrini değiştirdi, normal bir insanın beslendiği gibi beslenmeye başladı.

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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

Artık kıvrımlı bir güzel olan Liza, şu anki halinden oldukça memnun.

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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

Dört yıl önce sıfır beden bir manken olan Liza Golden-Bhojwani, zayıflığını koruyabilmek için günde yalnızca 500 kalorilik bir diyetle besleniyordu.

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uğruna bu yöntemi uyguluyordu! halini görenler...
Zayıflık uğruna bu yöntemi uyguluyordu! Son halini görenler...

Moda haftalarında ise adeta hiçbir şey yemiyordu.

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