Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! "Bırakın gol pozisyonu üretmeyi..."

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Adana Demirspor-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Patrick Kluivert'ın oyun planını övüp, Nenad Bjelica'yı eleştirirken, İskender Günen de Hırvat hocanın Paul Onuachu'yu doğru kullanamadığına vurgu yaptı. İşte detaylar... BÜLENT TİMURLENK - BU FİLMDE SENARYO VE KURGU KÖTÜ Kluivert büyük golcüydü ama hocalık kariyerindeki idari görevleri bir kenara, hedefi olan bir takım çalıştırmamıştı. Başkan Murat Sancak'ın Montella sonrası Hollandalı'yı tercih etmesi, beraberinde bir soru doğurmuştu: Adana Demirspor, Montella'nın takımı olmayı başarmıştı. İskeletini koruyan kadroyla Kluivert mirasyedi mi olacaktı yoksa üstüne mi koyacaktı? Adana Demir'in beklerinden başlayan, orta sahadaki yetenekli adamlarıyla devam eden ve Yusuf Sarı üzerinden akan oturmuş bir oyunu varken, Trabzonspor'un filminde casting vasat, senaryo inandırıcı değil ve kurgu kötü… Dün Trabzonspor maçı öncesi favori olarak anılıyorlarsa, Louis Van Gaal'ın tedrisatından geçmiş, Barcelona'nın suyunu içmiş Hollandalı, ilk hendeği atlamış demekti. Bjelica'nın, Mendy'den yoksun orta sahası karşısında, Stambouli-Emre-Belhanda üçlüsü kağıt üzerinde ağır basarken, Berat, Bardhi-Bakasetas üçlüsünün üç yıldızlık futbol oynamaları şarttı. Oynamadılar ve ilk yarıda ev sahibi, Uğurcan'ın kalesini bol bol yoklayıp devreye 1-0 önde gitti. Yusuf Sarı'nın sakatlığı, Belhanda'nın çıkmasıyla oyun Trabzon lehine döndü ama Bjelica, hem değişikliklerde geç kaldı hem de çift santrfor denemesiyle oyunu 'doldurboşalt'a mahkum etti. Kluivert'ın önde az baskıyla biraz da topu rakibe bırakan taktiği, Bjelica'nın Beşiktaş'ı devirdiği planın panzehriydi. 8 haftada 4 yenilgi Trabzon adına sezon başlarken yapılan tüm yanlışların faturası. Adana'da ise erken hasat 'Portakal' var. İSKENDER GÜNEN- TRABZON'DA NE YAZIK Kİ ÜRETKENLİK YOK Yusuf Sarı ile söze başlamak gerek. Trabzonspor, zamanında onun gibi yetenekli bir oyuncuya sahip olmasına rağmen gerektiği biçimde kullanamadı... Maçın kilit oyuncusu Yusuf Sarı. Adana Demirspor'un tüm ataklarını yönlendiren ve attığı golde en büyük pay sahibi olan isimdi. İki takım arasındaki en büyük fark; biri kazanma azmi üst düzeyde, maçı kazanmak için sorumluluk anlayışı yüksek bir oyun modeli içerisinde olan Adana Demirspor, diğeri ise rakibi çok büyük olarak gören, önde Onuachu'dan başka top üçüncü bölgeye atıldığında hiçbir üretken yapı içerisinde olmayan bir takım var. İlk yarıda rakip alanda topun üçüncü bölgede hiçbir üretkenliğin olmadığı, bırakın gol pozisyonu üretmeyi atak girişiminde bile yetersizlikler olduğu bir yapı var. Sorun orta alan ve önde oynayan oyuncularla ilgili. Maçın ikinci yarısında geride olan bir takım, rakip alanda daha fazla organize girişimde bulunmalı. Ama önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenarlardan geliştirebileceğiniz ve ceza sahası içerisinde bu oyuncuyu topla mutlak buluşturmanız gereken bir oyun anlayışına sahip olmanız da gerekmekte. Ancak Trabzonspor, bunu sadece bir kez yapabildi. Bu da sonucu değiştirememelerinin en büyük nedeni. Hedef üst sıralar ve şampiyonluk yarışında olmaksa, oynanan oyun ne yazık ki bunlar için yeterli değil.