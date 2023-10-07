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Haberler Galeri Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! "Bırakın gol pozisyonu üretmeyi..."
Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:56

Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! "Bırakın gol pozisyonu üretmeyi..."

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Adana Demirspor-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Patrick Kluivert'ın oyun planını övüp, Nenad Bjelica'yı eleştirirken, İskender Günen de Hırvat hocanın Paul Onuachu'yu doğru kullanamadığına vurgu yaptı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! Bırakın gol pozisyonu üretmeyi...

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Adana Demirspor-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Patrick Kluivert'ın oyun planını övüp, Nenad Bjelica'yı eleştirirken, İskender Günen de Hırvat hocanın Paul Onuachu'yu doğru kullanamadığına vurgu yaptı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! Bırakın gol pozisyonu üretmeyi...

BÜLENT TİMURLENK - BU FİLMDE SENARYO VE KURGU KÖTÜ

Kluivert büyük golcüydü ama hocalık kariyerindeki idari görevleri bir kenara, hedefi olan bir takım çalıştırmamıştı.

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Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! Bırakın gol pozisyonu üretmeyi...

Başkan Murat Sancak'ın Montella sonrası Hollandalı'yı tercih etmesi, beraberinde bir soru doğurmuştu: Adana Demirspor, Montella'nın takımı olmayı başarmıştı. İskeletini koruyan kadroyla Kluivert mirasyedi mi olacaktı yoksa üstüne mi koyacaktı?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! Bırakın gol pozisyonu üretmeyi...

Adana Demir'in beklerinden başlayan, orta sahadaki yetenekli adamlarıyla devam eden ve Yusuf Sarı üzerinden akan oturmuş bir oyunu varken, Trabzonspor'un filminde casting vasat, senaryo inandırıcı değil ve kurgu kötü…

Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Bjelica için şok sözler! Bırakın gol pozisyonu üretmeyi...

Dün Trabzonspor maçı öncesi favori olarak anılıyorlarsa, Louis Van Gaal'ın tedrisatından geçmiş, Barcelona'nın suyunu içmiş Hollandalı, ilk hendeği atlamış demekti.

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