Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe'nin yeni transferleri için neler söylendi?
Giriş Tarihi: 01.09.2025 07:02

Ahmet Çakar'dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe'nin yeni transferleri için neler söylendi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ardından ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene de sahne aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül hem karşılaşmayı hem de Kanarya'nın yeni transferlerini değerlendirdi. İşte o sözler...

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Jose Mourinho'suz ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 2 golle yıldızlaşırken, yeni transferler Alvarez ve Nene de ilk 11'de başladı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve yeni transferlerini kaleme aldı. İşte o sözler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

GÜRCAN BİLGİÇ: DAHA CESARETLİ BİR ANLAYIŞ VARDI...

''Sadece hoca değişmemişti… Diziliş de, anlayış da farklılaşmış, daha cesaretli, en önemlisi; formanın gerektirdiği anlayış vardı. İlk yarıdaki fırtınanın içinden üç gol çıktı ama kaçanlar da bir o kadar oldu. Düşünün; "müthiş" dediğimiz Kadıköy'deki Kocaeli maçının tamamında 22 kere rakip ceza alanına giren takım, devre bittiğinde 19'daydı. Gözler yeni transferlere "merakla" odaklandı. ''

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Nene gol attığı için değil, oynadığı her dakika takımın bir parçası olmayı başardığından övülmeli. Alvarez, Amrabat etkisini sildi. Hızlı ve öne oynamayı sıkça düşündü. Direkt paslar da denedi. Kimin topu nasıl istediğini anlayınca damga vurduğu maçlar da olacak. Böyle maçların "komutanları" da olur.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

''YİNE, YENİDEN DEMELİLER''

İrfan Can Kahveci ile Talisca aldılar sorumluluğu. 60'tan sonra değişikliklere rağmen hareketlilik bitti. Gol atmayı düşünmekten çıkıp, skoru koruyup, maçı kazanmanın peşine düştüler. Fred, İrfan Can Kahveci veya Talisca; adım atacak halleri kalmamıştı çıkarken… Çarşamba günü Devler Ligi'ni kaybetmenin travmasına Ankara'nın sıcak ve nemli havası da eklenince, "üç puanı alalım, gidelim" düşüncesi kaçınılmaz oldu.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Milli maç arasında, yeni teknik adamın baskıdan topu çıkartırken veya önde baskı yaparken, doğru pozisyonlanmayı onarması gerekiyor. Topu rakibe vermeyi "taktik" olarak kabul eden bu grubu, yeniden coşkuyla buluşturmak gerekiyor. "Yine, yeniden" demeliler

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: TEMPOLU VE ETKİLİ BİR İLK 45 DAKİKA SERGİLEDİ

Zeki Murat Göle, kafasında Mourinho'ya teknik açıdan öyle bilenmiş ki, dün gece kadro seçimiyle bunu net bir şekilde gösterdi. Mourinho'nun kulübeye mahkum ettiği İrfan Can ilk 11'de, ayrıca yeni transferler Nene ve Alvarez'in ikisi de ilk 11'de. 3'lü defanstan 4'lüye dönüş, Oğuz da sağ bek. Fenerbahçe tempolu ve etkili ilk 45 dakika sergiledi.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Bu baskı da 3 de gol bularak maçı orada bitirdi. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var ki rakibi ligimizdeki birçok takım gibi kadro yetersizliği içinde. İkinci devre, Fenerbahçe ciddiyeti elden bıraktı. Fantezi oynamaya çalıştılar. Çıkmaya başlayan rakip karşısında 4 kişi defansif görevini yapmadı.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

''İRFAN CAN MESAJI VERDİ''

Sonunda da 1 gol yediler. Ondan sonra tekrar kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Oyuncu değişiklikleri ve de 3 puanla sonuçlanan skor. Gelelim genel gözlemlerime; İrfan Can, 'ben haksızlığa uğrayacak oyuncu değilim' mesajını verdi. Oğuz, geçen maçlara göre daha olumluydu. Nene, bilekleri çabuk, kendine özgü yetenekleri olan bir sprinter

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

''FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL''

Ama pişmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Alvarez çok deneyimli bir ön liberodur. Fizik olarak hazır değil. O eksikliğini giderirse önemli bir oyuncu. Eğer kanatlar işler ve de takım iyi oynarsa En-Nesyri her zaman iyi bir golcüdür. Dün 1 tane çok net fırsatı kaçırdı ama 2 gol attı. İlk gol çok kaliteliydi. Yönetime ivedilikle tavsiyem; zor olduğunu biliyorum ama çok disiplinli ve çok iyi bir hocaya ihtiyaç.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

AHMET ÇAKAR: YÜZLERİNE KAN GELMİŞ

Önce şunu söyleyelim; Jose Mourinho adam değilmiş, pedagojik formasyonu, takım üzerindeki etkisi ve hatta hocalığı bile bitmiş bir adammış… Nasıl böyle iddialı konuşuyoruz, cevabı çok basit… Tüm oyuncuların yüzüne adeta kan gelmiş. Kölelikten kurtulmuş çocukların rahatlığında, coşkusunda oynadılar…

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Önce ilk 45 dakikadan bahsedelim; Fenerbahçe bir çok şeyi doğru yaptı. İlk gol Nene'den geldi. Her ne kadar rakibe yazılmışsa da Nene'nin bu goldeki katkısı büyük. Nene'yi beğendim. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Çok üst düzey mücadeleler için yeterli mi tartışılır. Alvarez'i de beğendim. Fenerbahçe orta sahasında eksik olan, müdahale çabukluğu ve sertliği getirmiş. En-Nesyri yine gollerini attı. Özellikle ikinci golde Brown'un müthiş ortasını çok iyi tamamladı. İkinci devre, belki 3-0'ın rehaveti belki de Benfica maçının yorgunluğuyla tempo düştü, Fenerbahçe'nin oyun hakimiyeti azaldı.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

''MOURINHO, İRFAN'IN BİR SENESİNİ YEMİŞ''

Gelelim İrfan Can Kahveci'ye…. Çakal Mourinho çocuğun bir senesini yemiş. Onun kadar topun ayağına yakıştığı bir başka oyuncu yok. Belki de Fenerbahçe'nin şansı bu kaotik dönemde G.Birliği ile oynaması oldu. Tartışmasız ligin en zayıf ekiplerinden biri ve maalesef düşmenin en büyük adaylarından da biri olarak görünüyor.

Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

Hakem Çağdaş Altay iyi maç yönetti. Sakin, oyunculara yaklaşımı iyi. Yalnız kendisine tavsiyemiz en az 4-5 tane faul olmayan ya da basit fauller dediğimiz düdükler çaldı.