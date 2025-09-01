Giriş Tarihi: 01.09.2025 07:02
Ahmet Çakar'dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe'nin yeni transferleri için neler söylendi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ardından ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene de sahne aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül hem karşılaşmayı hem de Kanarya'nın yeni transferlerini değerlendirdi. İşte o sözler...