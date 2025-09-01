Ahmet Çakar’dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe’nin yeni transferleri için neler söylendi?

''FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL''

Ama pişmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Alvarez çok deneyimli bir ön liberodur. Fizik olarak hazır değil. O eksikliğini giderirse önemli bir oyuncu. Eğer kanatlar işler ve de takım iyi oynarsa En-Nesyri her zaman iyi bir golcüdür. Dün 1 tane çok net fırsatı kaçırdı ama 2 gol attı. İlk gol çok kaliteliydi. Yönetime ivedilikle tavsiyem; zor olduğunu biliyorum ama çok disiplinli ve çok iyi bir hocaya ihtiyaç.