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Haberler Galeri Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:21

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa'ya veda eden ve Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 26. Hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, 3 puandan başka bir şey düşünmezken Akdeniz ekibi ise evinde güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar ise bu noktada ''Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig 26. Hafta maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lig'de 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kazanıp aradaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Öte yandan zorlu deplasmanda kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra 3 oyuncu da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, FB maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 26. Hafta maçında Akdeniz temsilcisi Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Merak konusu olan Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 26. hafta Alanyaspor Fenerbahçe maçı, 19 Mart 2023 Pazar bugün Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koka

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, Valencia

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