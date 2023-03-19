Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:21

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa'ya veda eden ve Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 26. Hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, 3 puandan başka bir şey düşünmezken Akdeniz ekibi ise evinde güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar ise bu noktada ''Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…