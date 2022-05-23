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Haberler Galeri Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:28

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Lig play-off maçları devam ediyor. Yeni haftanın konukları arasında Anadolu Efes Pınar Karşıyaka var. Geçtiğimiz günlerde THY Eurolegaue şampiyonu olan Türk temsilcimiz Anadolu Efes çeyrek finalde evinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Karşıyaka için zorlu bir deplasman olacağı düşünülen maçın tarihi, saati ve yayın kanalı basketbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ING Basketbol Süper Lig play-off maçları arasında yerini aldı. Karşıyaka, Efes karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek. Final Four karşılaşmaları nedeniyle ertelenen maçın yeni tarihi belli oldu. Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yanıt arıyor. Peki, ING Basketbol Süper Lig, play-off çeyrek final Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda canlı yayınlancak? İşte cevaplar…

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Heyecanlı karşılaşma 24 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelecek. Kıran kırana geçecek maç saat 19.00'da başlayacak.

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Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçı olan Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı TRT Spor ve TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayında olacak.

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?