ING Basketbol Süper Lig play-off maçları devam ediyor. Yeni haftanın konukları arasında Anadolu Efes Pınar Karşıyaka var. Geçtiğimiz günlerde THY Eurolegaue şampiyonu olan Türk temsilcimiz Anadolu Efes çeyrek finalde evinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Karşıyaka için zorlu bir deplasman olacağı düşünülen maçın tarihi, saati ve yayın kanalı basketbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…