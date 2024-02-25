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Haberler Galeri Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 17:00

Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

La Liga'da heyecan devam ediyor. Lider durumda olan Real Madrid bugün evinde eski kaptanı Sergio Ramos'un da formasını giydiği Sevilla'yı ağırlıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesinde milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bugün Bellingham ve Joselu'nun sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olmaması sebebiyle gözler de Arda Güler'e çevrildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ancelotti’den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

La Liga'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. Lig lideri Real Madrid bugün evinde eski kaptanı Sergio Ramos'un formasını Sevilla'yı konuk ediyor.

Ancelotti’den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

Real Madrid, geçen hafta puan kaybı yaşamasına rağmen La Liga'da rahat bir konumda bulunuyor...

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Ancelotti’den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

Eflatun-Beyazlı takım, Sevilla maçı öncesinde ligde 62 puanla liderken ve ikinci sıradaki Girona'nın ise 56 puanı bulunuyor.

Ancelotti’den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

Real Madrid, bugün Sevilla ile Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Ancelotti’den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA MÜJDE: "İLK 11'DE OYNAYABİLECEK SEVİYEDE"

Basın toplantısında "Arda Güler neden daha fazla süre almıyor?" sorusunu cevaplayan Carlo Ancelotti'nin sözleri şu şekilde;

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