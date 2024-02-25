Giriş Tarihi: 25.02.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
17:00
Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Sevilla maçı öncesi açıkladı...
La Liga'da heyecan devam ediyor. Lider durumda olan Real Madrid bugün evinde eski kaptanı Sergio Ramos'un da formasını giydiği Sevilla'yı ağırlıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesinde milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bugün Bellingham ve Joselu'nun sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olmaması sebebiyle gözler de Arda Güler'e çevrildi.