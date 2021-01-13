İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

Süper Lig'de ara transfer döneminde son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Süper Lig takımları kadrolarına yeni isimler katmak istiyor. 1 Şubat'ta bitecek olan ara transfer döneminde hangi takım kimi aldı? İşte Süper Lig'de transferi biten ve imza atan futbolcular...