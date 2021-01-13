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İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

'de son dakika transfer haberleri... 5 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig takımları kadrolarını güçlendirmek ve yenilemek için transferleri açıklamaya başladı. , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere hangi takımların kimi transfer ettiği merak ediliyor. İşte Süper Lig takımlarının yaptıkları resmi açıklama sonrası kadrolarına kattığı yeni oyuncular...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 15:41
İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

'de ara transfer döneminde son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Süper Lig takımları kadrolarına yeni isimler katmak istiyor. 1 Şubat'ta bitecek olan ara transfer döneminde hangi takım kimi aldı? İşte Süper Lig'de transferi biten ve imza atan futbolcular...

İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

Ertuğrul Tekşen - KONYASPOR

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İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

Bytyqi (Bütüçi) - KONYASPOR

İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

Ismael Diomande - KONYASPOR

İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

İsmail Güven - Doğan Can Gölpek - Emre Kartal - KONYASPOR

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