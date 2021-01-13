İmzalar atıldı! Transferler resmen açıklandı

Süper Lig'de son dakika transfer haberleri... 5 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig takımları kadrolarını güçlendirmek ve yenilemek için transferleri açıklamaya başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere hangi takımların kimi transfer ettiği merak ediliyor. İşte Süper Lig takımlarının yaptıkları resmi açıklama sonrası kadrolarına kattığı yeni oyuncular...
Giriş Tarihi: 13.01.2021
15:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
15:41
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