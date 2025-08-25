Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Arda Güler için Real Madrid'den olay yaratan emoji! Paylaşıma yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:02

Arda Güler için Real Madrid'den olay yaratan emoji! Paylaşıma yorum yağdı...

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3 golle geçmeyi başardı. Karşılaşmaya Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla alkış topladı. Etkili bir oyun ortaya koyan Arda, 1 de asist yaptı. Maçın ardından Real Madrid'in X hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım...

İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Real Oviedo'yu Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Jr'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso tarafından maça ilk 11'de başlatıldı.

Genç yıldız, gösterdiği performansla yine dikkatleri üzerine çekerken, Mbappe'nin attığı ilk golün asistini de yaptı.

Real Madrid bu skorla beraber ligde puanını 6'ya yükseltti. Başkent ekibi gelecek hafta sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

MAÇIN ARDINDAN ARDA PAYLAŞIMI

Maçın ardından Real Madrid'in resmi X hesabı, iyi bir maç çıkaran Arda Güler için flaş bir paylaşımda bulundu.

'BEYİN' EMOJİSİ KULLANILDI

Arda Güler'in fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda beyin emojisine yer verilirken, gönderi büyük etkileşim aldı.

MARCA'DAN 7 PUAN

İspanyol basınından Marca ise karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmede milli oyuncuya 7 puan verdi.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA TAM NOT ALDI

Arda Güler, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dan gösterdiği performansla tam not almıştı.

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon İspanyol deviyle tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıkan Arda, 2197 dakika süre aldı.

6 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

Genç futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 6 gol atarken, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

20 yaşındaki yıldızın kulübü Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.