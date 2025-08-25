Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:02
Arda Güler için Real Madrid'den olay yaratan emoji! Paylaşıma yorum yağdı...
La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3 golle geçmeyi başardı. Karşılaşmaya Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla alkış topladı. Etkili bir oyun ortaya koyan Arda, 1 de asist yaptı. Maçın ardından Real Madrid'in X hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım...