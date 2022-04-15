Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Avrupa Ligi'nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt, sahasında 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Filip Kostic (2) ve Santos Borre kaydetti. İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...