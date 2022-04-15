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Haberler Galeri Son dakika: Avrupa Ligi'nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:32

Son dakika: Avrupa Ligi'nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt, sahasında 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Filip Kostic (2) ve Santos Borre kaydetti. İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...

Son dakika: Avrupa Ligi’nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finale kalan takımlar...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Alman ekibi yarı finale yükselirken Barcelona ise turnuvaya veda etti

Son dakika: Avrupa Ligi’nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finale kalan takımlar...
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 4'de penaltıdan ve 67'de Filip Kostic ile 36'da Santos Borre kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90'da Sergio Busquets attı.
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Son dakika: Avrupa Ligi’nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finale kalan takımlar...

Leipzig, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Atalanta'yı Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Son dakika: Avrupa Ligi’nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finale kalan takımlar...

İskoç ekibi Rangers, deplasmanda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Braga'yı normal süresi 2-1 ve uzatmalarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri James Tavernier (2) ve Kemar Roofe kaydetti. Braga'da Vitor Tormena ve Iuri Medeiros kırmızı kart gördü.

Son dakika: Avrupa Ligi’nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finale kalan takımlar...

İngiliz ekibi West Ham, ilk maçı 1-1 berabere biten eşleşmede deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Galibiyet gollerini Craig Dawson, Declan Rice ve Jarrod Bowen kaydetti.

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