Aziz Yıldırım: "Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?"

YILDIRIM: HER PARMAK KALDIRAN TEHDİT Mİ EDİYOR?

Hakim Ataün Kırca'nın, "Parmağınızı kaldırıp tehditte bulundunuz mu? Seni bitireceğim dediniz mi?" diye sorduğu Aziz Yıldırım, "Deyip demediğimi hatırlamıyorum. Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani. Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Bir gün sonra basına 'Geldim, gereğini yaptım, bundan sonra da yapacağım' dedim. Işık Eyigüngör'ü tehdit etmek amacıyla söylemedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğini söyledim. Üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.