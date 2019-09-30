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  • Aziz Yıldırım: "Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?"

: "Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?"

Kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.

Yıldırım savunmasında, parmağını sallayarak Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği yönündeki iddiayı reddederek, "Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:00
Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklardan katılırken diğer sanık Ali Cenk Başak ve müşteki duruşmaya katılmadı. Yıldırım'ın avukatı Abdurralim Erol ve Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da duruşmada hazır bulundu.

Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

kimlik tespiti sırasında, inşaat mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu söyledi. Yıldırım, kimlik tespitinin ardından savunmasını yaptı.

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Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

Rakip takımın maç için başka kulübün taraftarını salona getirttiğini savunan , "Salona girer girmez hem bana hem de Fenerbahçe'ye sinkaflı küfürler ettiler. Ben de Işık Bey'e ve orada oturanlara 'Yakışıyor mu bu yaptığınız' dedim. Ortalık karıştı" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

YILDIRIM: HER PARMAK KALDIRAN TEHDİT Mİ EDİYOR?

Hakim Ataün Kırca'nın, "Parmağınızı kaldırıp tehditte bulundunuz mu? Seni bitireceğim dediniz mi?" diye sorduğu , "Deyip demediğimi hatırlamıyorum. Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani. Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Bir gün sonra basına 'Geldim, gereğini yaptım, bundan sonra da yapacağım' dedim. Işık Eyigüngör'ü tehdit etmek amacıyla söylemedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğini söyledim. Üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

CEZANIN ERTELENMESİNİ İSTEMEDİ

Hakim Ataün Kırca'nın, ceza alması durumunda hükmün geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sorduğu , "İşlemediğim bir suç nedeniyle ceza verilirse hükmün geri bırakılmasını talep etmiyorum" dedi.

Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

MÜŞTEKİ AVUKATINA TEPKİ GÖSTERDİ

Müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan'ın, "Fenerbahçe'nin menfaati için her türlü operasyonu yaparım, dediniz mi? Operasyondan kastınız nedir?" şeklindeki sorusuna , "Yani adam öldürürüm. Onu mu demek istedim" diyerek tepki gösterdi. Yıldırım'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.

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