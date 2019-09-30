Aziz Yıldırım: "Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?"

Kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.
Yıldırım savunmasında, parmağını sallayarak Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği yönündeki iddiayı reddederek, "Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi.