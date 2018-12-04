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'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Yılın futbolcusuna verilen ödülünü, 'in Hırvat orta saha oyuncusu kazandı.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 10:46
Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Yılın futbolcusuna verilen () ödülünü, 'in Hırvat orta saha oyuncusu kazandı.

Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen ödülünün sahibi, oldu.

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Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.

Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Modric, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde boy gösterdiği 2018'de İspanya ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı PSG'nin 19 yaşındaki Fransız yıldızı kazandı.

Ballon d'Or'u kazanan kadın futbolcuya büyük saygısızlık

En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli aldı.

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