Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:30
Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig'den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...
Milyonlar tarafından yakından takip edilen en büyük futbol dergilerinden FourFourTwo, Barcelona tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. Ünlü derginin açıkladığı 50 yıldız futbolcu arasından Süper Lig'den yalnızca 1 ismin olması dikkatleri çekti. İşte FourFourTwo'ya göre Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu ve Süper Lig'den o 1 isim...