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Haberler Galeri Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig'den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:30

Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig'den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

Milyonlar tarafından yakından takip edilen en büyük futbol dergilerinden FourFourTwo, Barcelona tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. Ünlü derginin açıkladığı 50 yıldız futbolcu arasından Süper Lig'den yalnızca 1 ismin olması dikkatleri çekti. İşte FourFourTwo'ya göre Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu ve Süper Lig'den o 1 isim...

Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

FourFourTwo dergisinin açıkladığı listeye göre, tüm zamanların en iyi 50 Barcelona forması giyen futbolcu belli oldu. İşte o liste ve Süper Lig'in 1 yıldızı...

Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

1. Lionel Messi

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Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

2. Xavi

Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

3. Andres Iniesta

Barcelona tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var: İşte o şaşırtan liste...

4. Johan Cruyff

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