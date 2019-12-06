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  • Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

- 24Erzincanspor maçına damgası

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında , sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 25'inci dakikada Tyler Boyd, 45+3'üncü dakikada ve 84'üncü dakikada Umut Nayir kaydetti. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya attığı golle adından söz ettirdi. Genç futbolcu maç sonrası performansını değerlendirirken, hocası Abdullah Avcı, Erdoğan için bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 07:54
Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti.

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

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Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny'yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, , Muhayer Oktay ve Güven Yalçın'a forma verdi.

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

595 GÜN SONRA KUPA MAÇINA ÇIKTI

, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.

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