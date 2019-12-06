Beşiktaş - 24Erzincanspor maçına Erdoğan Kaya damgası

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 25'inci dakikada Tyler Boyd, 45+3'üncü dakikada Erdoğan Kaya ve 84'üncü dakikada Umut Nayir kaydetti. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya attığı golle adından söz ettirdi. Genç futbolcu maç sonrası performansını değerlendirirken, hocası Abdullah Avcı, Erdoğan için bakın neler söyledi...
Giriş Tarihi: 06.12.2019
07:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
07:54
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