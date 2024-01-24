Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:44
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! "Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'ye olsaydı..."
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Siyah-Beyazlılar'ın ortaya koyduğu futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, hakem Atilla Karaoğlan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...