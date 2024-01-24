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Haberler Galeri Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! "Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'ye olsaydı..."
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:44

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! "Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'ye olsaydı..."

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Siyah-Beyazlılar'ın ortaya koyduğu futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, hakem Atilla Karaoğlan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe’ye olsaydı...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Siyah-Beyazlılar'ın ortaya koyduğu futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, hakem Atilla Karaoğlan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe’ye olsaydı...

ERMAN TOROĞLU - TARAFTARLARA SABIR LAZIM

Beşiktaş takımının iyi futbol oynaması, iyi mücadele etmesi biraz zaman alacak. Çünkü bu takım, geçen yönetim zamanında saçma sapan transferler, teknik adam değişiklikleri ile bir türlü kendine gelemedi. Beşiktaş, iki yönlü de oynayamıyor tek yönlü de! Yani mesela bir takım biraz daha iyi hücum eder, defans yapamaz.

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Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe’ye olsaydı...

Bazı takım defansta biraz daha iyidir, hücum yapamaz gibi… Beşiktaş'ın ikisini de yapması zaman alacak. Yeni teknik direktörün işi zor. Çünkü fizik olarak da iyi olmayan bu takıma, maç trafiği artınca idman olarak da yüklenemezsiniz. Beşiktaş seyircisinin biraz sabretmesi lazım.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe’ye olsaydı...

Adana Demirspor, bu kadar eksiğine rağmen kapasitesi nispetinde mücadele etti, beraberliği aldı. Onlar da iyi değiller. Eski Adana Demirspor yok. Onlar da gittikçe geriye gidiyorlar. Başkanları, 'ben yabancı teknik adam ile daha iyi anlaşırım' diyordu, o da Türkçe'ye döndü.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe’ye olsaydı...

Şöyle bir geriye dönüp bakın; Beşiktaş'ın fizik ve teknik olarak 'iyi oynadı bu maçta' diyeceğiniz bir karşılaşma var mı? Şenol Güneş zamanından bugüne kadar… Başkan, teknik direktöre 'ağabeyim' diyordu, o da ona 'kardeşim' diyordu. Ağabey-kardeş Beşiktaş'ı duman edip gittiler. Seyirciye sabır lazım o kadar!

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