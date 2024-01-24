Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! "Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'ye olsaydı..."

Adana Demirspor, bu kadar eksiğine rağmen kapasitesi nispetinde mücadele etti, beraberliği aldı. Onlar da iyi değiller. Eski Adana Demirspor yok. Onlar da gittikçe geriye gidiyorlar. Başkanları, 'ben yabancı teknik adam ile daha iyi anlaşırım' diyordu, o da Türkçe'ye döndü.