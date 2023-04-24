Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

Süper Lig 32. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Beşiktaş Vodafone Park'ta ligin lideri Galatasaray'ı ağırlıyor. Taraftarlar nefeslerini tuttu. Puan tablosu için oldukça kritik olacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Lider konumundaki sarı lacivertliler son haftaların yıldızı siyah beyazlıların karşısında zorlu bir sınav verecek. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları…