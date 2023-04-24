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Haberler Galeri Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:36

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler

Süper Lig 32. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Beşiktaş Vodafone Park'ta ligin lideri Galatasaray'ı ağırlıyor. Taraftarlar nefeslerini tuttu. Puan tablosu için oldukça kritik olacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Lider konumundaki sarı lacivertliler son haftaların yıldızı siyah beyazlıların karşısında zorlu bir sınav verecek. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları…

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

Beşiktaş Galatasaray bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı soruları yanıt arıyor. Liderlik koltuğu için oynanacak heyecanlı karşılaşma şimdiden gündemdeki yerini aldı. Taraftarların tribünleri dolduracağı maçta biletler paylaşıldı. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler araştırmalara başladı. İşte, Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'ler…

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

HANGİ KANALDA?

Heyecanlı Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın beIN Sports HD1'den ekranlara gelecek.

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacak:

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

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