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Haberler Galeri CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 20:54

CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 28. Haftada Giresun Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Derbideki başarısıyla adından söz ettiren siyah beyazlılar heyecanı yükseltmiş durumda. Beşiktaş Giresunspor canlı maç izle şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler gündemde. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda sorusu araştırılmaya başladı. İşte, Beşiktaş Giresunspor canlı maç izle ekranı…

CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle şifresiz seçenekleriyle taraftarların gündeminde. Süper Lig 28. Hafta maçlarına siyah beyazlıların mücadelesi damga vuruyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Beşiktaş Giresunspor canlı maç izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Öte yandan tribünler de doldu. Maça dair tüm bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte, muhtemel 11 bilgisi…

CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresun Beşiktaş karşısında 9 Nisan Pazar (bugün) mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss (Necip), Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic

CANLI YAYIN Beşiktaş Giresunspor maçı izle şifresiz: Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle hangi kanalda?

GİRESUN MAÇINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ!

Fenerbahçe karşısında 45 dakikada 1 gol, 3 asistle resital sunan 29 yaşındaki orta saha, Giresun maçında Salih Uçan ve Amir'in önünde oynayacak. Formasyonu değiştiren Şenol Güneş, 4-2-3-1'e dönecek.

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, derbide attığı 1 gol, 3 asist ile formayı alırken, aynı zamanda takımın sistemini de değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun, Giresunspor karşısında Salih Uçan ve Amir'in önünde oynaması bekleniyor.

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