Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:50
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu taraftarların gündeminde yerini alıyor. Son 16 turu ardından çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli oldu. O takımların arasında siyah beyazlı ekip de var. Sezon başından bu yana yaşadığı olumsuzluklarla mücadele eden Kara Kartal eşleşmelere odaklandı. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalar takip ediliyor. Peki; ZTK çeyrek final kura çekimiyle Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takım, ne zaman belli olacak?