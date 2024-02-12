Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

12 Şubat Pazartesi (bugün) yapılacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. A Spor ekranlarından canlı takip edilecek kura çekilişi ile eşleşmeler ortaya çıkacak. Peki; ZTK kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...