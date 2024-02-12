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Haberler Galeri Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:50

Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi açıklanıyor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu taraftarların gündeminde yerini alıyor. Son 16 turu ardından çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli oldu. O takımların arasında siyah beyazlı ekip de var. Sezon başından bu yana yaşadığı olumsuzluklarla mücadele eden Kara Kartal eşleşmelere odaklandı. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalar takip ediliyor. Peki; ZTK çeyrek final kura çekimiyle Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takım, ne zaman belli olacak?

Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

12 Şubat Pazartesi (bugün) yapılacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. A Spor ekranlarından canlı takip edilecek kura çekilişi ile eşleşmeler ortaya çıkacak. Peki; ZTK kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...

Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turundan çeyrek finale yükselen 8 takımın katılacağı kurada Beşiktaş da var.

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Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ZTK çeyrek final kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak:

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük

TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü

Beşiktaş’ın çeyrek final rakibi kim oldu, belli mi? ZTK çeyrek final kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi açıklanıyor!

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU, HANGİ TAKIM?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi henüz açıklanmadı. Kura çekimi takip ediliyor.

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