Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Bir önceki turda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla eleyen Siyah-Beyazlılar, Torshavn'a göre daha güçlü görünen Linz'i hiçbir şekilde küçümsemiyor ve herhangi bir kazaya uğramamak çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.