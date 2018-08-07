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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu Avusturya ekibi 'i sahasında ağırlayacak olan , avantajlı bir skor yakalayarak işi ilk maçta bitirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 14:39
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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Bir önceki turda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla eleyen Siyah-Beyazlılar, Torshavn'a göre daha güçlü görünen Linz'i hiçbir şekilde küçümsemiyor ve herhangi bir kazaya uğramamak çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Teknik direktör Şenol Güneş Linz maçı için uyarılarını 'disiplini hiçbir zaman bırakmadan kendi oyunlarını sahaya yansıtmak' üzerinden yapıyor.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Torshavn'ın kadro olarak 'tan çok düşük bir seviyede olmasına rağmen her iki maçta da sahaya konulan oyun ciddiyetinden son derece memnun olan Güneş, Linz maçını da aynı ciddiyetle oynayıp turu getirecek skoru yakalayacaklarına inanıyor.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

ADRİANO'NUN DURUMU KADROYU ŞEKİLLENDİRECEK

Kadroda çok büyük çapta değişiklikler yapmayı düşünmeyen Şenol Güneş'in takımla çalışmalara 12 gün önce başlayan Pepe ve Quaresma için vereceği karar bekleniyor.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Pepe'nin Linz maçında oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Lens'in iki maçtaki üstün formu Quaresma'nın bir süre daha yedek beklemesi anlamını taşıyor.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Torshavn maçlarında stoper ikilisini Fatih - Necip'ten oluşturan ve maçına gidişine göre Medel'i stopere çeken Güneş, maçına Pepe - Medel ikisi ile başlamayı düşünüyordu.

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'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek
Beşiktaş'ın 11'ini Adriano'nun durumu şekillendirecek

Ancak Adriano'nun pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanarak oynama ihtimalinin azalması orta saha ve stoper kurgusunun yeniden planlanmasına sebep oldu.

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