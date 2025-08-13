Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş'tan 1 kanat 1 stoper hamlesi! Transferde gaza basıldı, görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 20:25 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 20:27

UEFA Konferans Ligi 3.eleme turu rövanş maçında yarın St.Patricks'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi transferinin ardından oyuncularla yaptığı görüşmelerde vites artırdı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Kartal'ın stoper ve kanat bölgesinde görüştüğü isimler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Wilfred Ndidi transferini gerçekleştiren siyah-beyazlılar, hücum hattına da takviyeler gerçekleştirmek istiyor.

Beşiktaş'ta hücum hattı için Jadon Sancho, Anthony, Leon Bailey gibi yıldızların transferde ismi geçiyor.

Konferans Ligi'nde yarın St.Patricks'i konuk edecek olan Kartal, görüştüğü isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş, transferleri bitirmek için yoğun mesai harcarken, stoper mevkisinde de bir oyuncu gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN JENZ HAMLESİ

Sky Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da forma giyen stoper oyuncusu Moritz Jenz ile ilgileniyor.

ALMAN EKİBİNDEN BİLGİ ALINDI

Haberde siyah-beyazlı kulübün, 26 yaşındaki stoper için Alman ekibi Wolsfburg'dan bilgi aldığına yer verildi.

GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu FSV Mainz 05'de kiralık olarak geçirdi ve 20 maçta forma giydi.

1646 DAKİKA SÜRE ALDI

1.90 boyundaki stoper, oynadığı maçlarda toplamda 1646 dakika sahada kaldı ve 5 sarı kart gördü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Moritz Jenz'in kulübü Wolfsburf ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Jenz'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KANATTA ODOI BOMBASI

Diğer yandan Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen Callum Hudson-Odoi'yi öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.

"KALMAYA İSTEKLİ"

Tavolieri, haberinde, "Kanat oyuncusunu ikna etmek için oyuncularla görüşmeler yapıldı ve Nottingham Forest onu satmayı düşünebilir ancak Hudson-Odoi Premier Lig'de mutlu ve kalmaya istekli." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

24 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Odoi'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.