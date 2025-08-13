Giriş Tarihi: 13.08.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
20:27
Beşiktaş'tan 1 kanat 1 stoper hamlesi! Transferde gaza basıldı, görüşmeler başladı...
UEFA Konferans Ligi 3.eleme turu rövanş maçında yarın St.Patricks'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi transferinin ardından oyuncularla yaptığı görüşmelerde vites artırdı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Kartal'ın stoper ve kanat bölgesinde görüştüğü isimler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...