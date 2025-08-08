Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi Premier Lig oldu…

Abraham, Ndidi, Orkun Kökçü ve Jurasek transferlerini açıklayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a mağlup olduktan sonra Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile karşılaşan Kartal, rakibini ilk maçta 4-1 mağlup etti. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımdan olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli futbolcu Premier Lig ekibine transfer oldu. İşte haberin detayları...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı sürpriz bir anlaşmaya imza atmak üzere…

ST. PATRICK'S'İ RAHAT GEÇTİ

Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçına yeni yıldızlarıyla çıkan Kartal, rakibini 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Beşiktaş eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdürürken, siyah beyazlı takımın yollarını ayırdığı Arthur Masuaku için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki tecrübeli sol bekin İngiliz ekibiyle 2 yılık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Sunderland, oyuncuyu kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.

BEŞİKTAŞ'TA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçen sezon şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan Beşiktaş'ta eleştirilen oyuncuların başında geliyordu.

JURASEK DE TEPKİ ÇEKTİ

Arthur Masuaku'nun yerine transfer edilen David Jurasek de Shakhtar maçındaki performansından dolayı yoğun tepki almıştı.

MASUAKU PREMIER LİG'DEN GELMİŞTİ

Tecrübeli sol bek, Beşiktaş'a transfer olmadan önce 6 yıl Premier Lig ekibi West Ham'da forma giydi. İngiliz ekibinde toplam 103 maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 108 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek 3 gol ve 18 asistlik katkı verdi.

MASUAKU'NUN BİLİNMEYENLERİ

Arthur Masuaku, modern futbolun gerektirdiği çok yönlü sol bek profilini yansıtan bir oyuncudur. Hücum ve savunma arasındaki dengeyi başarıyla kurar ve özellikle hızlı geçişlerde etkili olur .

Sol ayağının teknik yeteneği sayesinde ortalarında ve paslarında kalite gösteren Masuaku, bireysel becerileriyle de dikkat çeker. Dribling yetenekleri ve hız avantajı ile rakip savunmaları zorlayabilir .

Savunma pozisyonundaki konumlama yeteneği ve hava toplarındaki başarısı da Masuaku'nun güçlü yönleri arasındadır. Premier Lig gibi fiziksel bir ligde kazandığı deneyim, bu konudaki yetkinliğini artırmıştır .

Arthur Masuaku, modern futbolun gerektirdiği hücumcu bek anlayışını sahaya yansıtan, teknik ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir sol bek oyuncusudur.