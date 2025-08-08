Giriş Tarihi: 08.08.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
17:53
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi Premier Lig oldu…
Abraham, Ndidi, Orkun Kökçü ve Jurasek transferlerini açıklayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a mağlup olduktan sonra Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile karşılaşan Kartal, rakibini ilk maçta 4-1 mağlup etti. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımdan olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli futbolcu Premier Lig ekibine transfer oldu. İşte haberin detayları...