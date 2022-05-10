Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Avrupa devlerinin listesindeki Erling Haaland'ın yeni adresi Manchester City oldu. İngiliz ekibi 21 yaşındaki Norveçli yıldızla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Maviler, Alman ekibiyle 88 maçta 85 gol atan 21 yaşındaki golcü futbolcunun 75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyerek transferi bitirdi. Erling Haaland'ın City'ye gidişine engel olamayan Borussia Dortmund ise Norveçli'nin boşluğunu Karim Adeyemi ile doldurdu. Erlin Haaland'ın Manchester City'ye transferinden sonra Borussia Dortmund, yeni golcüsü Adeyemi'yi 62 dakika sonra açıkladı. Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Alman golcü Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman ekibi, genç yıldız için RB Salzburg'a 38 milyon Euro'ya yakı bir bonservis bedeli ödeyecek. 20 yaşındaki Karim Adeyemi, bu sezon Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 47 maçta 23 gol attı ve 8 da asist yaptı.