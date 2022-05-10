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Haberler Galeri Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar
Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:51

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerine yeni golcüsünü hemen açıkladı. Sarı-siyahlılar, 20 yaşındaki Alman forvet Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Avrupa devlerinin listesindeki Erling Haaland'ın yeni adresi Manchester City oldu. İngiliz ekibi 21 yaşındaki Norveçli yıldızla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Maviler, Alman ekibiyle 88 maçta 85 gol atan 21 yaşındaki golcü futbolcunun 75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyerek transferi bitirdi.

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Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Erling Haaland'ın City'ye gidişine engel olamayan Borussia Dortmund ise Norveçli'nin boşluğunu Karim Adeyemi ile doldurdu.

Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Erlin Haaland'ın Manchester City'ye transferinden sonra Borussia Dortmund, yeni golcüsü Adeyemi'yi 62 dakika sonra açıkladı.

Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın halefini hemen buldu! Transferini 62 dakika sonra açıkladılar

Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Alman golcü Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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