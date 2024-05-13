Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu yıldızlar Dünya Kupası'nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:28

Bu yıldızlar Dünya Kupası'nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldızlar dediğimizde aklınıza hangi oyuncular gelir? eEvet, oynadıkları futbolla futbol tarihine izler bırakan birçok yıldız oyuncunun kariyerlerinde Dünya Kupası yok. Messi'nin 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanarak çıktığı bu listede futbolun efsane isimleri yer alıyor. İşte kariyerleri boyunca Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldız futbolcular...

Bu yıldızlar Dünya Kupası’nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldızlar dediğimizde aklınıza hangi oyuncular gelir? eEvet, oynadıkları futbolla futbol tarihine izler bırakan birçok yıldız oyuncunun kariyerlerinde Dünya Kupası yok.

Messi'nin 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanarak çıktığı bu listede futbolun efsane isimleri yer alıyor. İşte kariyerleri boyunca Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldız futbolcular...

Bu yıldızlar Dünya Kupası’nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Gareth Bale - Galler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu yıldızlar Dünya Kupası’nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Nicolas Anelka - Fransa

Bu yıldızlar Dünya Kupası’nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Kenneth Andersson - İsveç

Bu yıldızlar Dünya Kupası’nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...

Eric Cantona - Fransa

SON DAKİKA