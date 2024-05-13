Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
16:28
Bu yıldızlar Dünya Kupası'nı kazanamadı! Listedeki oyuncular herkesi şaşırtıyor...
Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldızlar dediğimizde aklınıza hangi oyuncular gelir? eEvet, oynadıkları futbolla futbol tarihine izler bırakan birçok yıldız oyuncunun kariyerlerinde Dünya Kupası yok. Messi'nin 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanarak çıktığı bu listede futbolun efsane isimleri yer alıyor. İşte kariyerleri boyunca Dünya Kupası'nı kazanamayan yıldız futbolcular...