Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:08
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler 30 Nisan maç programı için arama motorlarına yöneldi. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları geride kalırken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final heyecanı mücadelesi yaşanıyor. Bugün Bayern Münih Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenmek istiyor. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda hangi maç var? İşte, detaylar.