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Haberler Galeri BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:08

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler 30 Nisan maç programı için arama motorlarına yöneldi. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları geride kalırken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final heyecanı mücadelesi yaşanıyor. Bugün Bayern Münih Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenmek istiyor. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda hangi maç var? İşte, detaylar.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

30 Nisan maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün maç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, günün maçları.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında 30 Nisan Salı günü Real Madrid ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Real Madrid maçı, TV8,5 ekranındna canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

30 NİSAN SALI MAÇ PROGRAMI

18:00 Alagöz Iğdır - Sigortam.Net (Futbol)
20:00 FB Koleji Novotel - Final Spor (Basketbol)
20:00 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Basketbol)
20:00 M. Tel Aviv - Panathinaikos (Basketbol)
21:00 Al Ittihad - Al Hilal (Futbol)
21:30 Olympiacos - Barcelona (Basketbol)
22:30 Bayern Münih - Real Madrid (Futbol)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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