BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:02
Bugünkü maçlar 15 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi özelinde günün maç fikstürü belli oldu. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…