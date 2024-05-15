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Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:02

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 15 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi özelinde günün maç fikstürü belli oldu. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Mayıs 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesi ile yaşanacak. Milletler Ligi'nde ise Filenin Sultanlar ilk maçına bugün çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ

20:00 Türkiyeliyim voleybol maçı (TET Spor Yıldız)

Japoya-Türkiye voleybol maçını canlı izlemek için TIKLAYINIZ!

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig

21:45 Brighton & Hove Albion - Chelsea (beIN Sports 2)

22:00 Manchester United - Newcastle United (beIN Sports 3)

İtalya - Kupa Final

22:00 Atalanta - Juventus (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 Mayıs Çarşamba programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

LaLiga

20:30 Rayo Vallecano - Granada (Exxen, S Sport Plus, S Sport 2)

20:30 Sevilla - Cadiz (Exxen, S Sport Plus, S Sport)

23:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (Exxen, S Sport Plus, S Sport 2)

23:00 Getafe - Atletico Madrid (Exxen, S Sport Plus, S Spor

Ligue 1

22:00 Nice - PSG (beIN Sports 4)

22:00 Reims - Marsilya (beIN Sports MAX 2)

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