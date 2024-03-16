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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı
Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:34

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024 Cumartesi takvimi spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Taraftar, tuttukları takımların futbol, voleybol, basketbol müsabakalarını takip ediyor. Süper Lig maçlarının oynanacağı bugün özelinde maç programı radara girdi. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugünkü maçlar TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Beşiktaş'ın oldukça önemli bir mücadeleye çıkacağı 16 Mart Cumartesi günü taraftarlar ekran başında. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maç programı...

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

16 MART BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor

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Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Lig

17.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyespor

20.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15.30 Türk Telekom-TOFAŞ

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka

20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı
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