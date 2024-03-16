Bugünkü maçlar 16 Mart 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugünkü maçlar TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Beşiktaş'ın oldukça önemli bir mücadeleye çıkacağı 16 Mart Cumartesi günü taraftarlar ekran başında. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maç programı...