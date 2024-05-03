Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
14:45
Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?
Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma maç programı ile yayında. Voleybol, basketbol, futbol maçları ayrı ayrı sorgulanırken TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi en çok araştırılanlar arasında. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...