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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:45

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma maç programı ile yayında. Voleybol, basketbol, futbol maçları ayrı ayrı sorgulanırken TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi en çok araştırılanlar arasında. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?

Bugünkü maçlar taraftarların gündeminde. Kendi takımlarının müsabakalarını yakın mercek altına alanlar ekran başında yerlerini alıyor. Bugün Süper Lig maçları dikkat çekiyor. Öte yandan basketbolda EuroLeague de devam ediyor. Peki, 3 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maç programı...

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?

3 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

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Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?

EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?

Premier Lig

22:00 Luton Town - Everton

LaLiga

22:00 Getafe - Athletic Bilbao

Serie A

21:45 Torino - Bologna

Ligue 1

20:00 Toulouse - Montpellier

22:00 Lens - Lorient

Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma programı yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta?
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