Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
07:16
Dirk Kuyt, Benfica eşleşmesi öncesi SABAH Spor'a açıkladı: “Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj...”
Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski yıldızı Dirk Kuyt, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı isim, sarı-lacivertlilerin hem Feyenoord hem de Benfica eşleşmesini değerlendirdi. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Kuyt, "Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj oldu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte Kuyt'ın açıklamaları…