Dirk Kuyt, Benfica eşleşmesi öncesi SABAH Spor'a açıkladı: “Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj...”

Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 07:16

Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski yıldızı Dirk Kuyt, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı isim, sarı-lacivertlilerin hem Feyenoord hem de Benfica eşleşmesini değerlendirdi. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Kuyt, "Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj oldu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte Kuyt'ın açıklamaları…

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek.

Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.

DIRK KUYT SABAH SPOR'A KONUŞTU

Feyenoord eşleşmesinin tamamlanmasının ardından her iki kulübün de eski yıldızlarından Dirk Kuyt, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Şu an boşta olsa da kariyerine teknik adam olarak devam eden 45 yaşındaki Kuyt'ın tespitlerinden öne çıkanlar şöyle...

"YÜKSEK PRES YAPMAYI SEVİYORLAR"

"Bence iki büyük final niteliğinde maç izledik. Rotterdam'daki 2-1'lik yenilgiden sonra Fenerbahçe stadının ve taraftarının enerjisini arkasına aldı. Yüksek pres yapmayı seviyorlar ve bunu başardılar.

Topu kazandıklarında veya rakipten kaptıklarında çok büyük pozisyonlar yaratıyorlar. Çünkü kaliteli oyuncuları var. Fred bunlardan biri.

"ASİSTLERİ İYİYDİ"

Attığı gol inanılmazdı ama maçın adamı Archie Brown'du. Çok kritik bir anda gol attı. Asistleri iyiydi. Fizik gücü muhteşem. Sanki 90 değil 180 dakika koşabilecek gibi duruyor.

5-2'lik skor büyük görünebilir ama bence yine de çok çekişmeli bir maçtı. Kalitenin farkı burada ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin daha çok yıldız var.

"SKRINIAR VE MERT..."

Skriniar ve Mert de çok efor sarf etti. Jose Mourinho'nun takımının gösterdiği performans, Benfica'ya çok iyi bir rakip olabileceklerini ortaya koydu.

"İYİ BİR MESAJ OLDU"

Benfica kesinlikle kolay maç değil fakat onlar için de kolay olmayacak. Kadıköy'deki atmosfer tekrar oluşursa Benfica'nın işi gerçekten zor. Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj oldu diye düşünüyorum."

3 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

Hollandalı Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş ve 3 kupa kaldırmıştı. Kuyt, ardından Avrupa sahnesinde adının duyulmasını sağlayan Feyenoord'a dönmüştü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Dirk Kuyt, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 130 maçta 37 gol 28 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.