Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler
Emre Akbaba.. Alanyasporlı milli futbolcunun Galatasaray'a transferi olaylı oldu. Galatasaraylı olduğu bilinen ve Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getiren Emre Akbaba için Fenerbahçe devreye girince ipler birden gerildi. Ancak bu ilk değil.. İşte transfer döneminde ezeli rakipleri karşı karşıya getiren futbolcular..
Giriş Tarihi: 17.08.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 19:23
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Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler
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Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler