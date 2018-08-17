Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler

Emre Akbaba.. Alanyasporlı milli futbolcunun 'a i olaylı oldu. Galatasaraylı olduğu bilinen ve Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getiren Emre Akbaba için devreye girince ipler birden gerildi. Ancak bu ilk değil.. İşte transfer döneminde ezeli rakipleri karşı karşıya getiren futbolcular..

Giriş Tarihi: 17.08.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 19:23
  • 1
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

ve Emre Akbaba konusunda karşı karşıya geldi, akıllar eski lere gitti.

  • 2
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Emre Akbaba 'yi reddetti ve 'la anlaşmaya vardı. Bu özellikle taraftarlar arasında büyük polemiklere neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Pierre Van Hooıjdonk.. Hollandalı futbolcunun Türkiye'deki performansı hala akıllarda. inde ise önce 'la masaya oturan sonrasında ise ile anlaşan Hollandalı uzun süre gündemden düşmemişti..

  • 4
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Arapsaçına dönmüş bir hikayesi. Önce 'la anlaşan ve formayla poz veren 'u 'ye imzayı attırdı ve bu transfer yıllarca gündemden düşmedi.

  • 5
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Önder Turacı.. gurbetçi futbolcu için çok uğraştı. Adı hep Galatasaray ile anıldı. Ancak bir havalimanına atkısıyla iniverdi..

  • 6
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Ersan Adem Gülüm.. Adanasporlu futbolcuyu istemişti. Ancak i bitirdi.

  • 7
  • 14
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren ler
Emre Akbaba ilk değil! İşte ezeli rakipleri karşı karşıya getiren transferler

Stoch.. ile bu için son ana kadar mücade etti. Ancak o dönem Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayan Fenerbahçe'yi tercih eden Stoch, Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı

BİZE ULAŞIN