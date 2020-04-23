Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

MUTLU VE HUZURLUYUM

Artık basketbolumuza, Federasyon Başkanı olarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Özel hayatımda da şükürler olsun ki çok güzel şeyler yaşadım. Sevdiğim insanla yuva kurduk ve çocuk sahibi olduk. Eşim ve çocuklarımla beraber mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyorum.

BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA

2- 23 Nisan bizler için gurur ve coşku günü. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'in kurulması ulusumuz için en kritik dönüm noktalarından biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ülkemiz tarihinin bu kıymetli gününü dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle ülkemizin yarınlarına ışık tutacak ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında da önemli görevler üstleneceklerdir. Çocuklarımızdan beklentimiz, her alanda kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmalarıdır. Hidayet Türkoğlu, 12 yaşında Çavuşoğlu Koleji'nin basketbol takımında oynarken çekilen bu fotoğrafı bizimle paylaştı.