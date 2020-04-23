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Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren paylaşımı!

Kendi branşlarında birçok başarıya imza atarak ülkemizi gururlandıran milli yıldızlarımız, 23 Nisan'a özel çocukluk hayallerini anlatıp, küçüklük fotoğraflarını paylaştılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:34
Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

Hürriyet'in derlediği haberde; , Ergin Ataman,, , , Emre Belözoğlu, , ve , çocukken kurdukları hayalleri anlatıp, o yıllara ait fotoğraflarını paylaştılar.

Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

HİDAYET TÜRKOĞLU (TBF BAŞKANI) : "ÇOCUKLARIMIZ HER ALANDA GELECEĞE İYİ HAZIRLANMALI"

269 kez A Milli Takım forması giydi. Uzun yıllar oynadığı NBA'de Çaylaklar All-Star kadrosuna seçildi.

1- Allah'a şükür hayallerimin büyük bir kısmını başardığımı söyleyebilirim. Önce ülkemde, sonra da NBA'de uzun ve başarılı bir kariyerim oldu. formasını da birçok kez giydim ve büyük sevinçler yaşadım. Profesyonel sporculuk kariyerimden sonra da sevdiğim, hayatımı adadığım sporun yöneticilik koltuğuna oturdum.

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Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

MUTLU VE HUZURLUYUM

Artık basketbolumuza, Federasyon Başkanı olarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Özel hayatımda da şükürler olsun ki çok güzel şeyler yaşadım. Sevdiğim insanla yuva kurduk ve çocuk sahibi olduk. Eşim ve çocuklarımla beraber mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyorum.

BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA

2- bizler için gurur ve coşku günü. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'in kurulması ulusumuz için en kritik dönüm noktalarından biri. Gazi de ülkemiz tarihinin bu kıymetli gününü dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle ülkemizin yarınlarına ışık tutacak ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında da önemli görevler üstleneceklerdir. Çocuklarımızdan beklentimiz, her alanda kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmalarıdır. , 12 yaşında Çavuşoğlu Koleji'nin basketbol takımında oynarken çekilen bu fotoğrafı bizimle paylaştı.

Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

TAHA AKGÜL (MİLLİ GÜREŞÇİ): "FUTBOL OYNAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Güreşte 7 kez Avrupa, 2 kez dünya şampiyonu oldu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1- Ben güreşe 12 yaşında başladım. Çocukluk hayallerimde tabii ki çok büyük şampiyonluklar vardı. Bunların hepsine ulaşmak nasip oldu. Ama içimde bir ukde ise futbol oldu. Çok severdim oynamasını ve hayaller kurardım.

Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

ATATÜRK'ÜN ARMAĞANI

2- Ulusal Egemenlik ve millet olarak en önemli günlerimizden ve bayramlarımızdan biri. Bu yıl 23 Nisan, ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlere denk geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram biraz buruk geçecek olsa da tüm çocuklarımız evlerinde aileleriyle neşe içinde bu bayramı kutlayacaklardır. Bu 23 Nisan'da sabırla evlerinde kalmaları herkes için önemli. İnşallah bu süreç geçtiğinde daha nice güzel 23 Nisan'lar onların olacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi güreşçilerinden , 10 yaşında çekilen bu fotoğrafını gönderip, "Futbol oynamak içimde ukde kaldı" dedi.

Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

CÜNEYT ÇAKIR (FIFA KOKARTLI HAKEM): "DÜNYA SİZİN HAYALLERİNİZ KADAR BÜYÜK"

"Çocuklarımıza bir tavsiyem olacak; lütfen hayal kurun. Dünya sizin hayalleriniz kadar büyük. Çok çalışırsanız bu hayallere ulaşacağınıza inanın."

2015'te Barcelona ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, bu başarıya erişen ilk Türk hakem oldu. Halen dünyanın en iyi hakemleri arasında gösteriliyor.

1- Çocukken hayalim futbolcu olmaktı. 7 sene kadar oynayarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Yaşım ilerledikçe hayalim babam Serdar Çakır gibi bir hakem olabilmek oldu. Onu büyük bir keyifle izliyor, maçlarını gözlemci gibi yorumluyordum. Hakemliğe başlarken de hayalim bir gün Dünya Kupası'nda hakemlik yapmak ve dünyanın en önemli stadyumlarında düdük çalabilmekti. Çok şükür Allah hepsini nasip etti. Sabırla ve adım adım yürümeye çalıştım, çok çalıştım.

Emre Belözoğlu'dan tebessüm ettiren 23 Nisan paylaşımı!

2- Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün çıkamadıkları o sokaklar, onların cıvıltılarıyla hayat buluyor. En kısa zamanda okullarına, sınıflarına kavuşacaklar inşallah. Çok güzel günleri olacak. Bu memleket onların başarılarıyla güzel yarınlara ulaşacak. Ben çocuklarımızdan, ülkemizin gençlerinden çok ümitliyim.

BU, HEPİMİZİN BAYRAMI

Tüm Türkiye'nin Ulusal Egemenlik ve 'nı kutluyorum. Bu, hepimizin bayramı. 'in kuruluşunun 100'üncü yılı. Nice 100 yıllara Türkiyem. Çocuklarımıza bir tavsiyem olacak; lütfen hayal kurun. Dünya sizin hayalleriniz kadar büyük. Çok çalışırsanız bu hayallere ulaşacağınıza inanın. Hiçbir şey de bu inancınızdan daha güçlü değil.

6 yaşında iken çekilen fotoğrafını bizimle paylaşan , önce futbolcu, sonra hakem olmayı hayal ettiğini söyledi.

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