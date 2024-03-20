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Haberler Galeri En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig'den tek isim var...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:13

En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig'den tek isim var...

Avrupa futbolunda bu sezon heyecan devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı kızışırken, öne çıkan birçok yıldız oyuncu dikkatleri yine üzerine çekti. Avrupa liglerinde bu sezon en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Yayınlanan listede Süper Lig'den sadece bir oyuncu var. İşte Avrupa'da tüm kulvarlarda en çok gol katkısı yapan yıldız oyuncular...

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En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Zirve yarışlarının kızıştığı liglerde birçok yıldız attığı gol ve asistleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Avrupa'da en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Yayınlanan listede Süper Lig'den sadece bir oyuncu yer alıyor. İşte Avrupa'nın en çok gol katkısı yapan oyuncuları...

En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

10- Watkins: 41 Maç / 32 Gol+Asist (Aston Villa)

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En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

9- Shankland: 39 Maç / 32 Gol+Asist (Hearts)

En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

8- Pierre-Emerick Aubameyang: 39 Maç / 32 Gol+Asist (Marsilya)

En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

7- Mauro Icardi: 38 Maç / 34 Gol+Asist (Galatasaray)

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