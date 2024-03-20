En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig’den tek isim var...

Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Zirve yarışlarının kızıştığı liglerde birçok yıldız attığı gol ve asistleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Avrupa'da en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Yayınlanan listede Süper Lig'den sadece bir oyuncu yer alıyor. İşte Avrupa'nın en çok gol katkısı yapan oyuncuları...