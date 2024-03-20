Giriş Tarihi: 20.03.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
17:13
En çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Süper Lig'den tek isim var...
Avrupa futbolunda bu sezon heyecan devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı kızışırken, öne çıkan birçok yıldız oyuncu dikkatleri yine üzerine çekti. Avrupa liglerinde bu sezon en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Yayınlanan listede Süper Lig'den sadece bir oyuncu var. İşte Avrupa'da tüm kulvarlarda en çok gol katkısı yapan yıldız oyuncular...