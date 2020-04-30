Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

RÖPORTAJA KENDİ FİKRİMİ KATMAM

Önceki gün SABAH'ta Yusuf Namoğlu ile tele röportajım yayınlandı. Bazı soruları Yusuf'a WhatsApp'tan yolladım, o da bana WhatsApp'tan cevap verdi. Yani telefonumda var.

Dün bazıları, 'Namoğlu'nun ağzından Erman Toroğlu'nun söylediği yalan' diye bir tweet attılar bana. Bu yazıyı yazana kadar Namoğlu nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. Eğer bir röportaj yaparsam kendi fikirlerimi içine katmam, olduğu gibi yazarım.