Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Yusuf, bana röportajın içinde şunları söyledi: "Özellikle G.Saray-Konya maçında Hüseyin Göçek ısrarla penaltı gösterdi. VAR'daki hakem Halis Özkahya, Göçek'i çağırmadı. VAR hakemi Halis, Hüseyin'i çağırıp 'Bak bu pozisyon çok temiz, G.Saraylı oyuncu penaltı yapmıyor' deseydi bu işler olmayacaktı. Bu olay kamuoyunda çok büyüdü. Biz komite olarak toplandık, Göçek'le Özkahya'ya lig sonuna kadar maç vermeme kararı aldık. Bunu açıklamadık, açıklamayacaktık. Ama TFF Başkanı Yıldırım Demirören benden açıklama yapmamı istedi, biz de açıklama yaptık. Ama olay büyüdü. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir başkanlarının öncülüğünde Kulüpler Birliği, bazı takımların da katılımıyla bir bildiri yayınladı ve ortalık karıştı, herkes bize saldırdı. Çok üzüldüm."