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iddialara cevap verdi! "Sen bunu yaz diyenler..."

yazarı ve A Spor yorumcusu 'nun 'nun eski başkanı ile yaptığı özel röportaj gündem olmuştu. Usta yorumcu, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde o röportajın devamı niteliğinde bir yazı kaleme aldı. 60 yıldır spor camiasın içinde bulunduğunun altını çizen Toroğlu, "Bir yöneticinin 'Sen bunu yaz' dediğini yazanlar, illa ki yakalanırlar. Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete-TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Yani patronların kullandığı adamlar vardır, kullanmadıkları da vardır. Bunlar kum saatleri gibidirler." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yusuf Namoğlu ile yaptığı röportajda 2 olayı atladığını ifade eden Erman Toroğlu, bu konulara da açıklık getirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:41
Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Usta yorumcu , eski başkanı ile yaptığı özel röportajın ardından çarpıcı bir yazı yazdı. İşte Toroğlu'nun tüm iddialara cevap verdiği yazısının tamamı...

Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

60 yıldır spor aleminin içindeyim. Bir yöneticinin, 'Sen bunu yaz' dediğini yazanlar, illa ki yakalanırlar. Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete-TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Yani patronların kullandığı adamlar vardır, kullanmadıkları da vardır. Bunlar kum saatleri gibidirler. Döndürüp döndürüp kullanırsınız nokta... Gelelim sadede...

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Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Futbolculuk yıllarımda karşı takımda oynayan 'ta. Yine futbolculuk yıllarımda 1-2 maç hakemliğimi yapan . Sonra hakemlik yıllarım Namoğlu hakem arkadaşım, bu sefer Zekeriya Alp Beşiktaş'ta yönetici.

Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

RÖPORTAJA KENDİ FİKRİMİ KATMAM
Önceki gün SABAH'ta ile tele röportajım yayınlandı. Bazı soruları Yusuf'a 'tan yolladım, o da bana WhatsApp'tan cevap verdi. Yani telefonumda var.

Dün bazıları, 'Namoğlu'nun ağzından 'nun söylediği yalan' diye bir tweet attılar bana. Bu yazıyı yazana kadar Namoğlu nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. Eğer bir röportaj yaparsam kendi fikirlerimi içine katmam, olduğu gibi yazarım.

Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Namoğlu ile yaptığım röportajda iki olayı atlamışız. Onları Yusuf'un ağzından yazacağım. Sonra benim ağzımdan devam edeceğim yorumlara.

Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Yusuf, bana röportajın içinde şunları söyledi: "Özellikle G.Saray-Konya maçında ısrarla penaltı gösterdi. VAR'daki hakem , Göçek'i çağırmadı. VAR hakemi Halis, Hüseyin'i çağırıp 'Bak bu pozisyon çok temiz, G.Saraylı oyuncu penaltı yapmıyor' deseydi bu işler olmayacaktı. Bu olay kamuoyunda çok büyüdü. Biz komite olarak toplandık, Göçek'le Özkahya'ya lig sonuna kadar maç vermeme kararı aldık. Bunu açıklamadık, açıklamayacaktık. Ama Başkanı benden açıklama yapmamı istedi, biz de açıklama yaptık. Ama olay büyüdü. , Fenerbahçe, Başakşehir başkanlarının öncülüğünde Kulüpler Birliği, bazı takımların da katılımıyla bir bildiri yayınladı ve ortalık karıştı, herkes bize saldırdı. Çok üzüldüm."

Erman Toroğlu iddialara cevap verdi! Sen bunu yaz diyenler...

Namoğlu teknik ekip konusunda -ki bu teknik ekip dünyanın her yerine yayıncılık yapan Şahingözü grubundan- 'daki yayına kulüplerden isim alınmasının yanlış olduğunu söyledi ve kulüp televizyonlarında çalışanların buraya alınmaması gerekir.

Bu kulüplerin TV'lerinde çalışan insanların sonradan buraya gelmelerinin spekülasyona yol açacağını söyledi. (Bu konuda F.Bahçe bildiri yayınlamış. Bunun nesine alınmışlar anlayamadım. Doğa Sağıroğlu diye bir arkadaş FBTV'de çalışıp sonra bu VAR sistemindeki teknik ekibe geldi mi?) Yusuf'un yardımcısı Bedri Dölkeleş de şunu söyledi: "Teknik ekipte çalışanların hakemlerle uyumlu olmaları lazım. Bazı hakemler diyorlardı ki 'Biz teknikten gelen şu isimle daha iyi çalışıyoruz. Bu isimlerle zorlanıyoruz. Teknik ekip tayinlerini biz yapmadığımız için çok alakasız tayinlerle, tekniğin işi zorlaştı."

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