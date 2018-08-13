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: personele cebinden para ödemiş

SABAH Spor yazarlarından , A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında, 'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 09:51
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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

GALATASARAY, HERKESİ ALDATTI
Herkesi Akhisar karşısındaki aldattı. Fatih Terim çok sıkıntılı diyorduk ya, rahatsız. Galatasaray mesela, bu Akhisar ile o günkü Akhisar, geçen sezonki Akhisar'ın bir tık altında. Geçen sezonki 'yi yenen Akhisar, bu Akhisar mı? Galatasaray'a karşı oynayan da o Akhisar değil.

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

PEPE'DEN BAŞKA KAFA VURACAK VAR MI?
İlk yarıdaki . Beşiktaş, hala sıkıntılı. gitmiş. Seni rakip kaleye direkt götüren adam. Ortadan, yandan, kafadan, frikikten. Beşiktaş'ın 12 korneri var. Beşiktaş'ın attığı ilk golde kornerden atıyor. Pepe'den başka kornere kafa vuracak adam var mı?

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

BEŞİKTAŞ'TA TALISCA GİBİ BİRİ YOK
Kafaya çıkan adam, hiçbir şey yapmasa çıkar indirir, kafa vurur. , bir karar verecek. İstediği santrfor yok, istediği orta saha, gibi biri yok. o zaman başka bir oyun oynayacak. Oynatacağı şablondaki adamlar yok. Bunu bunu oynatmayacağım diyebilir.

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

TALISCA DEĞİŞİK BİR ADAMDI
Anderson değişik bir silahtı. Bir takım her zaman iyi oynamayabilir. Öyle bir yerde bir futbolcu, çıkar bir yerde vurur. Talisca öyle bir adam. Senin takımını rakibin üstüne götürendi. Şimdi takım olarak yapmak lazımdı. Her maç Akhisar gibi rakip bulamazsın.

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

NECİP'TEN BEŞİKTAŞ'A STOPER OLMAZ
Necip'ten, 'a stoper falan olmaz. 10 numara yedek olur. Son adam oynatmayacağın biri. Necip, bunları son yıllarda 6-7 kere yaptı. Bir stoper, enlemesine top yapmaz. Bunu hep yapıyor. İyi, efendi çocuk. Girdiği zaman yapar. 11'in adamı değil. İlk yarı çok iyi.

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

ŞENOL GÜNEŞ CEBİNDEN PARA ÖDEDİ
Bana gelen bir haber. bir şeyden bahsetti, futbolcuların ve çalışanların parasını verecekseniz, çalışanlarınızın parasını vermeyip tatile çıkarsanız olmaz. Şenol Güneş, kulüp çalışanlarına cebinden 350-400 bin lira verdi mi? Bunu duydum. Şenol Güneş'in bu parayı verdiği söyleniyor. Bu durumdaysa neden bahsediyorsunuz. 'ta böyle bir şey varsa, kimse bana hikaye anlatmasın!

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: personele cebinden para ödemiş
Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

BAŞARI HER ZAMAN GELMEYEBİLİR
Kulüp sağlam temellere oturmalı, sağlam gitmeli. Her zaman sportif başarı gelmeyebilir. Arsenal misali var önünde. Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan takımlardan biri. Nasıl oluyor? Başarı oysa. Adam istikrarla gitmiş. Şampiyon olamamış. Temel sağlamsa, ayakta duruyorsa bence başarılı.

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