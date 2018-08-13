Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

SABAH Spor yazarlarından Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında, Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar... GALATASARAY, HERKESİ ALDATTI Herkesi Akhisar karşısındaki Galatasaray aldattı. Fatih Terim çok sıkıntılı diyorduk ya, rahatsız. Galatasaray mesela, bu Akhisar ile o günkü Akhisar, geçen sezonki Akhisar'ın bir tık altında. Geçen sezonki Fenerbahçe'yi yenen Akhisar, bu Akhisar mı? Galatasaray'a karşı oynayan da o Akhisar değil. PEPE'DEN BAŞKA KAFA VURACAK VAR MI? İlk yarıdaki Beşiktaş. Beşiktaş, hala sıkıntılı. Talisca gitmiş. Seni rakip kaleye direkt götüren adam. Ortadan, yandan, kafadan, frikikten. Beşiktaş'ın 12 korneri var. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Pepe kornerden atıyor. Pepe'den başka kornere kafa vuracak adam var mı? BEŞİKTAŞ'TA TALISCA GİBİ BİRİ YOK Kafaya çıkan adam, hiçbir şey yapmasa çıkar indirir, kafa vurur. Beşiktaş, bir karar verecek. İstediği santrfor yok, istediği orta saha, Talisca gibi biri yok. Şenol Güneş o zaman başka bir oyun oynayacak. Oynatacağı şablondaki adamlar yok. Bunu bunu oynatmayacağım diyebilir. TALISCA DEĞİŞİK BİR ADAMDI Anderson Talisca değişik bir silahtı. Bir takım her zaman iyi oynamayabilir. Öyle bir yerde bir futbolcu, çıkar bir yerde vurur. Talisca öyle bir adam. Senin takımını rakibin üstüne götürendi. Şimdi takım olarak yapmak lazımdı. Her maç Akhisar gibi rakip bulamazsın. NECİP'TEN BEŞİKTAŞ'A STOPER OLMAZ Necip'ten, Beşiktaş'a stoper falan olmaz. 10 numara yedek olur. Son adam oynatmayacağın biri. Necip, bunları son yıllarda 6-7 kere yaptı. Bir stoper, enlemesine top yapmaz. Bunu hep yapıyor. İyi, efendi çocuk. Girdiği zaman yapar. 11'in adamı değil. İlk yarı Medel çok iyi. ŞENOL GÜNEŞ CEBİNDEN PARA ÖDEDİ Bana gelen bir haber. Şenol Güneş bir şeyden bahsetti, futbolcuların ve çalışanların parasını verecekseniz, çalışanlarınızın parasını vermeyip tatile çıkarsanız olmaz. Şenol Güneş, kulüp çalışanlarına cebinden 350-400 bin lira verdi mi? Bunu duydum. Şenol Güneş'in bu parayı verdiği söyleniyor. Bu durumdaysa neden bahsediyorsunuz. Beşiktaş'ta böyle bir şey varsa, kimse bana hikaye anlatmasın! BAŞARI HER ZAMAN GELMEYEBİLİR Kulüp sağlam temellere oturmalı, sağlam gitmeli. Her zaman sportif başarı gelmeyebilir. Arsenal misali var önünde. Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan takımlardan biri. Nasıl oluyor? Başarı oysa. Adam istikrarla gitmiş. Şampiyon olamamış. Temel sağlamsa, ayakta duruyorsa bence başarılı.