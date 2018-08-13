Erman Toroğlu: Şenol Güneş personele cebinden para ödemiş

ŞENOL GÜNEŞ CEBİNDEN PARA ÖDEDİ

Bana gelen bir haber. Şenol Güneş bir şeyden bahsetti, futbolcuların ve çalışanların parasını verecekseniz, çalışanlarınızın parasını vermeyip tatile çıkarsanız olmaz. Şenol Güneş, kulüp çalışanlarına cebinden 350-400 bin lira verdi mi? Bunu duydum. Şenol Güneş'in bu parayı verdiği söyleniyor. Bu durumdaysa neden bahsediyorsunuz. Beşiktaş'ta böyle bir şey varsa, kimse bana hikaye anlatmasın!