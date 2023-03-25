Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle kanalı belli oldu. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ilk maçında Ermenistan karşısında ter dökecek ay yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamladı. Daha önce oynadığı iki karşılaşmayı kazanan Türkiye milli maç öncesi yaptığı yoğun çalışma ile işini şansa bırakmak istemiyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…