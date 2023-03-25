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Haberler Galeri Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 25.03.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 12:54

Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile araştırılmaya başladı. Euro 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçını gerçekleştirecek A Milli Takım Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Tarihte 3. Kez karşı karşıya gelecek Türkiye Ermenistan eleme maçı öncesi taraftarlar ekran başında yerini aldı. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle TRT 1 ekranı ve muhtemel 11 kadrosu…

Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle kanalı belli oldu. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ilk maçında Ermenistan karşısında ter dökecek ay yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamladı. Daha önce oynadığı iki karşılaşmayı kazanan Türkiye milli maç öncesi yaptığı yoğun çalışma ile işini şansa bırakmak istemiyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…

Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023'te saat 20.00'de oynanacak. Maç, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

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Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Mert Günok - Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun.

Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

ERMENİSTAN TÜRKİYE ELEME MAÇI CANLI İZLE

Euro 2024 Türkiye milli maç canlı izle ekranı için:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

ADAY KADRO AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

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