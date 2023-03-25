Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı maç izle ekranı ile Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11’ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile araştırılmaya başladı. Euro 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçını gerçekleştirecek A Milli Takım Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Tarihte 3. Kez karşı karşıya gelecek Türkiye Ermenistan eleme maçı öncesi taraftarlar ekran başında yerini aldı. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle TRT 1 ekranı ve muhtemel 11 kadrosu…