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Haberler Galeri Erol Bulut yerine Ümit Davala!

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Alanyaspor, gelecek sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Erol Bulut'un yerine arayışlarına başlamıştı. Akdeniz ekibi, sürpriz bir şekilde Ümit Davala ile anlaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 12:31
Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen 'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Sarı Kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumdayken, özellikle son dönemde görüşmelerini sıklaştırmış durumda...

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Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Yapacağı transferlerin yanı sıra konusunda da henüz net bir karar veremeyen sarı-lacivertli yönetim hoca arayışını tüm gayretiyle sürdürürken, listenin başında yer alan Pellegrini'nin İspanyol ekibi ile anlaşmasının ardından, ibre tamamen 'a dönmüş durumda.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"
Menajer geçtiğimiz günlerde katıldığı bir RadyoSpor'da katıldığı bir programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmişti. Polat açıklamasında net bir şekilde 'nin yeni teknik adamının olacağını iddia etmişti.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Polat, ", 'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... 'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

'ANLAŞMADIK' DİYEBİLİRLER ÇÜNKÜ LİG BİTMEDİ"
Çünkü , 'da ve 'da başarılı sezonlar geçirdi. Dinamik ve çalışkan biri. taraftarlarına hayırlı olsun.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.

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