Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.