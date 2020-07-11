Alanyaspor, gelecek sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Erol Bulut'un yerine arayışlarına başlamıştı. Akdeniz ekibi, sürpriz bir şekilde Ümit Davala ile anlaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2020
12:31
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
12:31
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Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen
Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.
Sarı Kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumdayken, özellikle son dönemde
transfer görüşmelerini sıklaştırmış durumda...
Yapacağı transferlerin yanı sıra
teknik direktör konusunda da henüz net bir karar veremeyen sarı-lacivertli yönetim hoca arayışını tüm gayretiyle sürdürürken, listenin başında yer alan Pellegrini'nin İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşmasının ardından, ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.
"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN" Menajer Ali Polat geçtiğimiz günlerde katıldığı bir RadyoSpor'da katıldığı bir programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmişti. Polat açıklamasında net bir şekilde Fenerbahçe'nin yeni teknik adamının Erol Bulut olacağını iddia etmişti.
Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.