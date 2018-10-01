Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve sol bekAtilla Turan arasında önce sözlü, sonra fiziki müdahale meydana gelmesi sonrası soyunma odasında büyük kavga çıktı. Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve Kayserispor'un Beşiktaş'a 2-0 yenilmesiyle sonuçlanan maç sonrası Kayserispor soyunma odasında ciddi bir kavganın yaşandığı öğrenildi. Sporx'in haberine göre sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve oyuncu Atila Turan arasında önce sözlü sonra fiziki müdahale meydana gelmesi soyunma odasında büyük kavgayı ortaya çıkardı. Ertuğrul Sağlam, Atila Turan'a 'Golleri hep senin hataların yüzünden yedik. Adamlar seni ezdi.' şeklinde tepki gösterdi. Atila Turan'ın 'Tek ben mi kötü oynadım?' diyerek esrt bir şekilde cevap vermesi üzerine Ertuğrul Sağlam, 'Sus cevap verme' deyince ortalık karıştı. Atila Turan, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın üzerine yürüdü. Soyunma odası bir anda karıştı. Araya giren diğer oyuncular kavganın büyümesini engelleyerek büyük bir skandalın da önüne geçmiş oldu. Soyunma odasında yaşanan bu gerginlik diğer futbolcuları da etkiledi.