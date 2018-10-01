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" ile Atila Turan kavga etti"

Teknik Direktörü ve sol bekAtilla Turan arasında önce sözlü, sonra fiziki müdahale meydana gelmesi sonrası soyunma odasında büyük kavga çıktı.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 15:59
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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve 'un Beşiktaş'a 2-0 yenilmesiyle sonuçlanan maç sonrası Kayserispor soyunma odasında ciddi bir kavganın yaşandığı öğrenildi.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Sporx'in haberine göre sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör ve oyuncu Atila Turan arasında önce sözlü sonra fiziki müdahale meydana gelmesi soyunma odasında büyük kavgayı ortaya çıkardı.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

, Atila Turan'a "Golleri hep senin hataların yüzünden yedik. Adamlar seni ezdi." şeklinde tepki gösterdi.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Atila Turan'ın "Tek ben mi kötü oynadım?" diyerek esrt bir şekilde cevap vermesi üzerine , "Sus cevap verme' deyince ortalık karıştı.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Atila Turan, teknik direktörü 'ın üzerine yürüdü. Soyunma odası bir anda karıştı.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Araya giren diğer oyuncular kavganın büyümesini engelleyerek büyük bir skandalın da önüne geçmiş oldu.

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" ile Atila Turan kavga etti"
Ertuğrul Sağlam ile Atila Turan kavga etti

Soyunma odasında yaşanan bu gerginlik diğer futbolcuları da etkiledi.

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