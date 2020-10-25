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Erzurumspor- maçını spor yazarları değerlendirdi

'in 6. haftasında , Erzurumspor deplasmanında Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. Sarı-kırmızılı takımın 3 puanla döndüğü mücadeleyi spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:21
Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - BELHANDA'NIN KAPTANLIĞI DOĞRU

'da oyunculara yarında itibaren faullerle ilgili bir ders verilmeli. Elle, yüze yapılan en ufak bir temasa dahi hakemler kart gösteriyor. Klasına yakışan muhteşem bir gol atan Falcao'nun aynı hareketten iki görmesi profesyonelliğine yakışmadı. Falcao'nun hareketlerini mercek muamelesi yapan hakem , Sissoko'nun, Arda'nın böğrüne vurduğu dirseği nedense cezalandırmadı.

Bu Arda Kardeşler gelecek vadeden bir hakemdi, yapıldı. Ama henüz iyi bir hakem olamadığını gösterdi. Galatasaray'ın 'da kazanırken oynadığı göz kamaştırmadı. Ancak sarı-kırmızılı futbolcuların özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadelede kazanma duygusu ön plana çıktı. 'de ciddi bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray kulübesine bakıyorum mutsuz, dalgın, düşünceleri dağınık, sadece maçı izleyen bir Terim gördüm.

Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

İlk yarıda oyuncular çok sık pas hataları yapmasına rağmen Terim nedense müdahale etmedi. Falcao'nun golünden sonra mükemmel orta yapan Babel'i oyundan çıkarıp Arda'yı sokması çok mantıklı değildi. Çünkü Arda, maçından sonra ciddi bir fiziksel yorgunluk yaşıyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor, top tutamıyor, rakiple boğuşamıyor. Hele hele Falcao atıldıktan sonra Arda ile oyuna devam etmek 'a karşı 9 kişi oynattı. 'in 'ya kaptanlığı vermesi çok doğru bir hamleydi. Faslı oyuncu sorumluluk aldı, coşkulu, arzulu, istekli ve tam bir oyun lideri gibi oynadı.

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Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

Emre Kılınç'ta ciddi bir tempo düşüklüğü var. Gol atmasına rağmen mücadele anlamında takımına veremedi. Etebo'nun yokluğunda Taylan tek başına orta sahayı yönetti, tek başına orta sahada savaştı, 'a santrali gibi hizmet etti. Marcao'nun amatörce yaptığı penaltıya rağmen Galatasaray'ın kazanması, olası eleştirileri engellediği gibi zirvede kalmasını sağladı.

Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

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kazandı ama öldü öldü dirildi. İlk 30 dakika oyuna biraz hakimdi ama ondan sonra büyük oranda temposuz oynadı. Erzurumspor iyi mi oynadı? Tabii ki hayır... Ama belki de dün gecenin en güzel hareketi, Falcao'nun attığı goldü. İsmine yakışır, geçmişine yakışır mükemmel bir Falcao golü attı. Gelen yüksek topu göğsünde yumuşatıp, dar açıdan uzak köşeye vurabilmeyi ancak o başarırdı.

Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

, net bir hakem hatasından kaynaklanan bir gol buldu. Babel güreşçi gibi rakibini yıktı topu aldı, götürdü ve Emre'nin golü geldi... İşte bu pozisyon Türk hakemliğinin utanç pozisyonu. Devre biterken yine benzeri bir utanç pozisyonu yaşandı. Uzaydan bile net görünecek penaltıyı hakem vermedi, VAR hakemi uyardı ve ancak o zaman verebildi... takımlar yine iyi değil.

Üstelik bu yarıda sadece ve sadece Falcao'nun attığı müthiş bir gol var. Maçın özeti bu... Dün akşam Galatasaray hak etmedi diyemeyiz ama asla iyi oynamadılar ve gelecek için umut vermiyorlar... Babel geçmiş maçlara nazaran daha iyi, kaptanlık pazu bandını koluna takan Belhanda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eğer rakip dün geceki Erzurumspor değil de başka bir takım olsaydı sonuç çok farklı olurdu.

Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

için çok üzülüyorum. Hem kötü hakemlik yapıyor hem de bu genç yaşta korkaklaşmaya başlamış. 'ın attığı gol öncesi faul açık... Gözünün önünde veremiyor, VAR uyarmıyor... Erzurumspor lehine vermesi gereken penaltı da açık. Ancak VAR yardımıyla veriyor. Falcao'ya gösterdiği ikinci da yanlış. Zaten yanlış olduğunu 3-5 dakika sonra vücut diliyle adeta itiraf ediyor. Falcao bu pozisyonda adamı suratından değil, göğsünün yukarısından itti. Sonra benzeri pozisyon Arda'ya oldu, hiç sesi çıkmadı. İtiraz edenlere de 'Hareket surata değil göğse' dedi. Sonuçta böyle bir genç hakemin bu hallere düşmesi çok üzüntü verici.

Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

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'da kalitesi olarak vasatın altında bir 90 dakika izledik. Erzurumspor'un eldeki kadrosu için kesinlikle yeterli değil. Bireysel olarak önemli oyuncuları yok. Topa sahip olma oranları çok düşük. Bu rahatsızlıklar için bir avantajdı. Galatasaray 10 kişi kalana kadar oyunu domine eden taraftı. Ancak öndeki oyunculardaki fiziksel sıkıntı genel olarak düşük tempo yüzünden yeterince üretkenlik sağlayamadılar.

İlk yarıda skor avantajı yakaladılar. Ancak Marcao'nun hediye ettiği penaltıyla skora denge geldi. İkinci devre de değişen bir şey yoktu. Yine kontrol, düşük tempolu Galatasaray'daydı. Oyun sürekli karşı tarafa yıkılıyordu. Ama pozisyon çok kısıtlıydı. En sonunda Babel'in güzel asistinde fizik problemi çeken Falcao, kalitesine uygun güzel bir gole imza attı. Bütün yaptığı da oydu. Sonrasında ikinci sarıdan kızardı.

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