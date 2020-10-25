Erzurumspor-Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - BELHANDA'NIN KAPTANLIĞI DOĞRU

Galatasaray'da oyunculara yarında itibaren faullerle ilgili bir ders verilmeli. Elle, yüze yapılan en ufak bir temasa dahi hakemler kart gösteriyor. Klasına yakışan muhteşem bir gol atan Falcao'nun aynı hareketten iki sarı kart görmesi profesyonelliğine yakışmadı. Falcao'nun hareketlerini mercek muamelesi yapan hakem Arda Kardeşler, Sissoko'nun, Arda'nın böğrüne vurduğu dirseği nedense cezalandırmadı.

Bu Arda Kardeşler gelecek vadeden bir hakemdi, FIFA yapıldı. Ama henüz iyi bir hakem olamadığını gösterdi. Galatasaray'ın Erzurum'da kazanırken oynadığı futbol göz kamaştırmadı. Ancak sarı-kırmızılı futbolcuların özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadelede kazanma duygusu ön plana çıktı. Fatih Terim'de ciddi bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray kulübesine bakıyorum mutsuz, dalgın, düşünceleri dağınık, sadece maçı izleyen bir Terim gördüm.