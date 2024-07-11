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Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:18

EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası finalistleri dün oynanan Hollanda İngiltere maçıyla birlikte belli oldu. İngiltere uzatmalarda bulduğu golle Hollanda'yı 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Şimdi ise gözler, 'EURO 2024 finali ne zaman oynanacak?' sorusuna çevrildi. İspanya ile İngiltere EURO 2024 final maçı Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Berlin'de oynanacak finali kazanan takım Avrupa'nın en büyüğü olacak ve kupayı müzesine götürecek. EURO 2024 İspanya İngiltere finali tarihi, yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler ise yayınlandı. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar;

EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası finali için heyecan başladı. İspanya ile İngiltere finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan takım hem Avrupa'nın en büyüğü unvanına hem de kupaya sahip olacak. Bu noktada EURO 2024 finali tarihi ile birlikte, 'EURO 2024 finali ne zaman oynanacak?' soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yarı final etabında İspanya, Fransa'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, diğer tarafta İngiltere ise Hollanda'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son finalist İngiltere bu sefer kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

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EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA, 4. ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 FİNALİ: İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024'te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu.

İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OLMO, İSPANYA'NIN GOL YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Dani Olmo, attığı gollerle EURO 2024'te İspanya'yı sırtlıyor.

Turnuvadaki 5. maçına çıkan Olmo, Fransa karşısında da fileleri havalandırarak organizasyondaki gol sayısını 3'e yükseltti.

Son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde ise Almanya ağlarını sarsan 26 yaşındaki futbolcu, yarı finaldeki Fransa maçını da boş geçmeyerek üst üste 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

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