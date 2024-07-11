EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:18
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası finalistleri dün oynanan Hollanda İngiltere maçıyla birlikte belli oldu. İngiltere uzatmalarda bulduğu golle Hollanda'yı 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Şimdi ise gözler, 'EURO 2024 finali ne zaman oynanacak?' sorusuna çevrildi. İspanya ile İngiltere EURO 2024 final maçı Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Berlin'de oynanacak finali kazanan takım Avrupa'nın en büyüğü olacak ve kupayı müzesine götürecek. EURO 2024 İspanya İngiltere finali tarihi, yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler ise yayınlandı. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar;