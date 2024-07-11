EURO 2024 FİNALİ ne zaman? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.