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- Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - Başakşehir maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 12:19
Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 5. haftasında , konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - Başakşehir maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

taraftarı üzgün, kırgın ve hayalleriyle oynanmış hissediyor. Sahada beklediği mücadeleyi ve sonuçları göremediği için duygusal kırılmalar yaşıyor.

Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Kabul edelim ki "Yensen de yenilsen de taraftarın seninle" tezahüratının ve duruşunun unutulmuş olması bu kötü sonuçlardan ziyade girilen umutsuzluk girdabını işaret ediyor.

Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Sinirler o kadar kırılgan hale gelmiş ki maç başında kale arkasına duyulmaya başlayan "Yönetim istifa" tezahüratı, kötü oyun ve ilk yarıda 1-0 geriye düşülmesiyle başka bir boyut kazandı.

Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

oyuna çok kötü başladı. Orta sahadaki verimsizlik ve topu hep kanatlardan oynama planı tutmadı. Cezalı ve sakat 5 oyuncunun eksikliğinde en çok korkulan mevki stoperler Gökhan- Necip ikilisinin, biraz da N'Koudou'nun iyi olması gecenin ironisiydi.

Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Hakem Suat Arslanboğa 'tan da kötüydü. Adeta "Ben Süper Lig'in hakemi değilim" dercesine hatalar yaptı.

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