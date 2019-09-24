Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Beşiktaş oyuna çok kötü başladı. Orta sahadaki verimsizlik ve topu hep kanatlardan oynama planı tutmadı. Cezalı ve sakat 5 oyuncunun eksikliğinde en çok korkulan mevki stoperler Gökhan- Necip ikilisinin, biraz da N'Koudou'nun iyi olması gecenin ironisiydi.