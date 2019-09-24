Fatih Doğan Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Beşiktaş - Başakşehir maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş - Başakşehir maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Beşiktaş taraftarı üzgün, kırgın ve hayalleriyle oynanmış hissediyor. Sahada beklediği mücadeleyi ve sonuçları göremediği için duygusal kırılmalar yaşıyor. Kabul edelim ki 'Yensen de yenilsen de taraftarın seninle' tezahüratının ve duruşunun unutulmuş olması bu kötü sonuçlardan ziyade girilen umutsuzluk girdabını işaret ediyor. Sinirler o kadar kırılgan hale gelmiş ki maç başında kale arkasına duyulmaya başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratı, kötü oyun ve ilk yarıda 1-0 geriye düşülmesiyle başka bir boyut kazandı. Beşiktaş oyuna çok kötü başladı. Orta sahadaki verimsizlik ve topu hep kanatlardan oynama planı tutmadı. Cezalı ve sakat 5 oyuncunun eksikliğinde en çok korkulan mevki stoperler Gökhan- Necip ikilisinin, biraz da N'Koudou'nun iyi olması gecenin ironisiydi. Hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş'tan da kötüydü. Adeta 'Ben Süper Lig'in hakemi değilim' dercesine hatalar yaptı.