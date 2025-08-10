Fatih Terim damgasını vurdu, Şenol Güneş tarihe geçti! Bu rakamlar Süper Lig tarihine geçti...

BEŞİKTAŞ'TA DÖNÜŞÜM ZAMANI

Geçen sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, Abraham transferi ile taraftarına moral verirken Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak da Süper Lig'de yeni sezonda yarışın içinde olmak için kritik bir adım attı. Siyahbeyazlılar, takımı güçlendirmek için birçok oyuncu ile görüşmeye devam ederken Norveçli teknik adam Solksjaer ile birlikte bu sezon yarışın içinde sonuna kadar olup sonrasında şampiyonluk umutlarını alevlendirmek istiyor.

25 milyon Euro'ya Benfica'dan alınan Orkun Kökçü, her sezon 5 milyon Euro kazanacak.