Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025
09:32
Fatih Terim damgasını vurdu, Şenol Güneş tarihe geçti! Bu rakamlar Süper Lig tarihine geçti...
Süper Lig'de Dört Büyükler transferleri ile kadrolarını güçlendirdi, Anadolu ekipleri eksiklerini giderdi. Osimhen ve Sane ile gücüne güç katan son şampiyon Galatasaray karşısında; Fenerbahçe Duran, Beşiktaş Orkun, Trabzonspor da Onuachu ile kadrosunu takviye etti ve Süper Lig'de perde 68'inci kez açıldı. SABAH Spor olarak sezon öncesi transferlere, hedeflere ve Süper Lig'in tarihine baktık. İşte detaylar...