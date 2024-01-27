Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Lige iddialı başlayan Kanarya, puan toplayarak farkı açmak istiyor. Muhtemel 11 kadrosunda kimlerin olacağı taraftar tarafından takip ediliyor. Teknik adam İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor. Peki; Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...