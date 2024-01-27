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Haberler Galeri Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu
Giriş Tarihi: 27.01.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 22:29

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı maça Ülker Stadı sahne olacak. Liderlik koltuğunda kıran kırana bir mücadele veren sarı lacivertliler Galatasaray'ın gerisine düşmek istemiyor. Fenerbahçe Ankaragücü canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11 kadrosu taraftarların gündeminde. Peki; Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Lige iddialı başlayan Kanarya, puan toplayarak farkı açmak istiyor. Muhtemel 11 kadrosunda kimlerin olacağı taraftar tarafından takip ediliyor. Teknik adam İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor. Peki; Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 23. haftada yapılacak Fenerbahçe Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic; Dzeko

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE HAZIR!

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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