Giriş Tarihi: 27.01.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
22:29
Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel ilk 11 kadrosu
Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı maça Ülker Stadı sahne olacak. Liderlik koltuğunda kıran kırana bir mücadele veren sarı lacivertliler Galatasaray'ın gerisine düşmek istemiyor. Fenerbahçe Ankaragücü canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11 kadrosu taraftarların gündeminde. Peki; Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...