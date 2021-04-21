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Haberler Galeri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kalan maçları nasıl? Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler
Giriş Tarihi: 21.04.2021 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:03

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Spor Toto Süper Lig'in 36. Haftasının sona ermesine az bir zaman kala ligin ilk 3 sırasında yer alan , , takımlarının lig bitimine kadar olan sürede kalan maçları futbolseverler tarafından merak konusu olmaya başladı. Bu bilgiler ışığında takımların maç programlarını öğrenmek isteyenler ", , nasıl?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen hafta hafta , , ve fikstür detayları.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler

Süper Lig'de 36. Hafta mücadeleleri sürerken şampiyonluk yarışında yer alan ligin ilk 3 sırasındaki , , takımlarının kalan maçlarına ilişkin detaylar futbolseverlerce yoğun olarak öğrenilmek istenerek ", , nasıl?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY KALAN MAÇLARI NASIL?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan , , Galatasaray kalan maçları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

  • Kayserispor - 37. Hafta
  • Rizespor - 38. Hafta
  • Hatayspor - 39. Hafta
  • Galatasaray - 40. Hafta
  • Karagümrük - 41. Hafta
  • Göztepe - 42. Hafta
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

  • Kasımpaşa - 37. Hafta
  • Alanyaspor - 38. Hafta
  • BB Erzurumspor - 39. Hafta
  • Ankaragücü - 40. Hafta
  • Sivasspor - 41. Hafta
  • Kayserispor - 42. Hafta
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler

GALATASARAY KALAN MAÇLAR

  • Trabzonspor - 36. hafta
  • Antalyaspor - 37. Hafta
  • Konyaspor - 38. Hafta
  • Gençlerbirliği - 39. Hafta
  • Beşiktaş - 40. Hafta
  • Denizlispor - 41. Hafta
  • Yeni Malatyaspor - 42. Hafta

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstürler

36. HAFTA FİKSTÜRÜ

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