Fenerbahçe - Feyenoord mücadelesi öncesi flaş sözler: "Mourinho'dan intikam almak istiyorlar..."

Giriş Tarihi: 12.08.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 07:39

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bu akşam Feyenoord karşısında kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho, dün yaptığı basın toplantısında, tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu zorlu maç öncesinde De Telegraaf'ın Feyenoord muhabiri Yorick Hokke, karşılaşmayı SABAH Spor'a yorumladı. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FEYENOORD MUHABİRİ SABAH SPOR'A YORUMLADI

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf'ın Feyenoord muhabiri Yorick Hokke, bugün oynanacak rövanşı SABAH Spor için yorumladı.

Hokke, Feyenoord'un oyunu geriden kurmayı sevdiğini ve kanat oyuncularının topu içe kat ederek oynadığına vurgu yaptı.

"VAN PERSIE'NİN EN ÇOK KULLANDIĞI TAKTİK..."

Hollandalı gazeteci, "Oyun geriden kurulunca sağ ve sol bekler (Bos ve Read) kanatlardaki hızlarını kullanabiliyor. Robin van Persie'nin en çok kullandığı taktik bu. Steijn çok tehlikeli bir oyuncu. Geçen sezon Twente formasıyla Eredivisie'de 24 gol atarak gol kralı oldu. Feyenoord'un yeni kaptanı, forvet Ueda'nın arkasında oynuyor ve gol atmayı iyi biliyor.

Stoperler Ahmedhodzic ve Watanabe yeni olmalarına rağmen iyi iş çıkarıyorlar. Birlikte çok oynamadılar. Fenerbahçe maçı ilk birliktelikleriydi.

"PORTEKİZLİ HOCA FORMSUZ"

Mourinho elbette bu yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden ama bazı sorunlar yaşadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye fazla enerji veremedi. Mourinho'nun geçmişte başardıklarına herkes saygı duyacaktır ama şu ana kadar Fenerbahçe'de çok iyi performans sergilediğini söyleyemem. Takımda çok kaliteli ve üst düzey oyuncular olmasına rağmen…

Bence herkes, artık performans zamanı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig'de Galatasaray ile ciddi şekilde yarışmak gerektiğini kabul edecektir.

"BU ATMOSFERE ALIŞIKLAR"

Mourinho, Roma teknik direktörüyken Feyenoord taraftarına çok acı çektirdi. 2022'de Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerek kupayı aldı. Bir yıl sonra 2023'te, Avrupa Ligi çeyrek finalinde yine Feyenoord'u eledi.

O maçtan sonra Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u provoke etti. Bu da taraftarları çileden çıkardı. Rotterdam'da bu yüzden sevilmiyor. Mourinho'nun takımını elemek Feyenoord için bu yüzden çok daha önemli.

Feyenoord, İstanbul'daki tutkulu atmosferin farkında. Ama böyle atmosferlere alışkınlar. Çünkü Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nın atmosferi de inanılmaz." dedi.