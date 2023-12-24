Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: 24.12.2023 13:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
13:57
Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig puan sıralamasında aynı puanda olan iki takımdan sarı kırmızılı ekip averaj farkıyla ikinci sırada. Liderlik mücadelesi için büyük önem arz eden derbi mücadelesi öncesinde taraftarlar maçın yayın kanalını, saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbi saat kaçta ve hangi kanalda?