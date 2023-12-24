Süper Lig'de bu dönem kıran kırana mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray için kritik mücadele günü geldi çattı. Liderlik koltuğunda yerini garantilemek isteyen iki takım, bu akşam karşı karşıya gelecek. Gerçekleşecek mücadel önesinde Sarı-Lacivertli takımda Fred ve Mert Hakan Yandaş Kayserispor maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle derbi mücadelesinde oynamayacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?