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Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 13:57

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig puan sıralamasında aynı puanda olan iki takımdan sarı kırmızılı ekip averaj farkıyla ikinci sırada. Liderlik mücadelesi için büyük önem arz eden derbi mücadelesi öncesinde taraftarlar maçın yayın kanalını, saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de bu dönem kıran kırana mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray için kritik mücadele günü geldi çattı. Liderlik koltuğunda yerini garantilemek isteyen iki takım, bu akşam karşı karşıya gelecek. Gerçekleşecek mücadel önesinde Sarı-Lacivertli takımda Fred ve Mert Hakan Yandaş Kayserispor maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle derbi mücadelesinde oynamayacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Merak konusu olan Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı, 24 Aralık 2023 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FB GS derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor/super-lig

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