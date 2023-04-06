Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:31

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinden iki tanesi sona erdi. Başakşehir ve Ankaragücü yarı finale çıkarken, Gaziantep'in çekilmesinden ötürü Sivasspor da yarı finale kaldı. Fenerbahçe sezonu kupasız tamamlamamak için maça dört elle sarılacak. Öte yandan maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar