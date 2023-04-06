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Haberler Galeri Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:31

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinden iki tanesi sona erdi. Başakşehir ve Ankaragücü yarı finale çıkarken, Gaziantep'in çekilmesinden ötürü Sivasspor da yarı finale kaldı. Fenerbahçe sezonu kupasız tamamlamamak için maça dört elle sarılacak. Öte yandan maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Ziraat Türkiye kupası yarı finale kalacak olan son takım bu akşam oynanacak maç ile belli olacak. Bu noktada "Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu sıklıkla yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı saat 20.30'da oynanacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek ve maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç A Spor'da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Altay, Samuel , Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor:

Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

Ankaragücü ile Trabzonspor arasında önceki gün oynanan ilk çeyrek final maçı 3-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sonuçlandı.

Böylelikle Sivasspor'dan sonr Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkan ilk takım MKE Ankaragücü oldu.

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