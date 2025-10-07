Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam etmeli mi? SABAH Spor’un usta kalemleri Kanarya için en uygun teknik adamı açıkladı...

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Samsun'da 1 puana adeta şükretti. Taraftarlar yine 'Aykut Kocaman göreve gelsin' diye kampanya başlattı. Kocaman, Fenerbahçe için ilaç olur mu yoksa ne olursa olsun Tedesco görevine devam etmeli mi?

ALİ GÜLTİKEN: Öncelikle Samsun maçındaki performansı konuşurken Samsunspor'a da haksızlık etmemek lazım. Muazzam bir oyun ortaya koydular. Tedesco'nun bu maçla alakalı hataları var.