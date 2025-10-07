Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:17
Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam etmeli mi? SABAH Spor'un usta kalemleri Kanarya için en uygun teknik adamı açıkladı...
Fenerbahçe'de son haftada alınan Samsunspor beraberliğinin ardından yeniden teknik direktör tartışması alevlendi. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlarken, sarı-lacivertliler için en uygun teknik adama değinildi. İşte detaylar...