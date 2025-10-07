Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam etmeli mi? SABAH Spor’un usta kalemleri Kanarya için en uygun teknik adamı açıkladı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:17

Fenerbahçe'de son haftada alınan Samsunspor beraberliğinin ardından yeniden teknik direktör tartışması alevlendi. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlarken, sarı-lacivertliler için en uygun teknik adama değinildi. İşte detaylar...

SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Samsun'da yapılan puan kaybını ele alırken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın da sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Samsun'da 1 puana adeta şükretti. Taraftarlar yine 'Aykut Kocaman göreve gelsin' diye kampanya başlattı. Kocaman, Fenerbahçe için ilaç olur mu yoksa ne olursa olsun Tedesco görevine devam etmeli mi?

ALİ GÜLTİKEN: Öncelikle Samsun maçındaki performansı konuşurken Samsunspor'a da haksızlık etmemek lazım. Muazzam bir oyun ortaya koydular. Tedesco'nun bu maçla alakalı hataları var.

Yine Szymanski ile başlaması, geçen maçta oynayan birçok oyuncuyu ilk 11 tercihi yapması ve devre arasındaki özellikle Kerem gibi oyuncuların erken kenara alınması noktasında birçok şeyi eleştirilebilir.

Bunların dışında F.Bahçe'de yeni yönetim geldikten sonra Tedesco konusunun fitili ateşlendi. Aykut hocanın da ismi bir şekilde kamuoyunun önüne kondu. Futbolun genel kanunu bu, bir yerde bir kıvılcım yaktıysanız, en ufak bir puan kaybında bile ateş büyüyor

"TEDESCO'NUN PERFORMANSI YETERSİZ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tedesco'nun bugüne kadarki performansı yetersiz. Öncelikle Talisca ve Asensio gibi fizik güçleri günümüz futbolunun çok gerisinde olan, pres özellikleri olmayan iki oyuncuyu birden orta sahada görevlendiriyor.

Bu çok büyük bir yanlış. Samsun maçına baktığımızda Skriniar hariç hiçbir futbolcunun performansı yeterli değil. Bir defa takımın fizik gücü çok geride. Son 3 maçta takımın en diri ismi İsmail Yüksek. Bu şablonda bir takımın hedefe ilerlemesi mümkün mü? Tabii ki fizik güç sıkıntısı Tedesco'nun eseri değil. Onu da belirtmek gerekir.

"ALİ KOÇ, AYKUT KOCAMAN'IN ÖNÜNÜ KAPATTI"

BÜLENT TİMURLENK: Ali Koç, seçim yaklaşırken Tedesco'yu getirip Aykut Kocaman'ın önünü kapattı. Saran da istemese bile Tedesco ile 'yola devam' dedi. F.Bahçe'de futbol sahasında ciddi bir kimlik bunalımı var. Fred başta olmak üzere Brown, Oosterwolde, Szymanski, En-Nesyri tanınmayacak haldeler.

Operasyon bir yerden başlayacaksa en son Samsun'da yine kadroda olmadığı maçta tribünde taraftarla kavga eden, F.Bahçe'ye bir kuruş faydası olmayan birinci kaptan Mert Hakan'dan başlamalı. Fikstürde Beşiktaş'ın evinde oynanacak derbiden çıkacak sonuç, çok kalın puntolu kararlar aldırabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç, Mourinho ile yolları ayırdığında da aynı şeyi söyledik. "Yabancı dil biliyor" gibi bir gerekçe ile Tedesco'yu getirdi. İki hata vardı. Birincisi seçimi beklemedi. İkincisi bu kaos ortamını yönetebilecek Aykut Kocaman veya İsmail Kartal'ı göz ardı etti.

"AYKUT KOCAMAN GÜVEN VEREN TEK İSİM..."

Sadettin Saran'ın da aynı yanlışın peşine düştüğünü gördük. Tedesco ile devam ettiler, çünkü oyuncular hoca için iyi konuştular. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi yarışta tutup, oyunu güçlü hale getirip, rakibe göre aksiyon alabilecek ve taraftara güven veren bir takım oluşturacak tek isim.

Üstelik oyuncuları ve ligi tanıma gibi bir zamana da ihtiyacı yok. Böyle bir karar, sezonun sorumluluğunu Ali Koç'un üstünden alıp Sadettin Saran'a verir. Başkan'ın bu kararlılığı var mı, göreceğiz.